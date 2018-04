القوات العراقية تدمر شبكة أنفاق داعشية بالقائم

المتوسط:

صرحت القوات العراقية بالعثور على شبكة أنفاق كان يستخدمها عناصر داعش للتنقل بين منطقة وأخرى، في مدينة القائم الحدودية مع سوريا غربي الأنبار.

وأضافت مصادر مسؤولة لـ”سكاي نيوز عربية”، أن هذه الأنفاق عثر عليها بعد ورود معلومات استخباراتية عن وجودها في مناطق القائم، وتم تدميرها بالكامل.

وذكر قائم مقام قضاء القائم، أحمد جديان، أن هذه الأنفاق كان يستخدمها عناصر التنظيم للتنقل بين مناطق مدينة القائم والاختباء من ضربات القوات العراقية والتحالف الدولي.

