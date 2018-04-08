10 أماكن نظفيها في مطبخك.. اعرفي أفضل طريقة لتلميع الخشب

المطبخ من أكثر الأماكن التي تحتاج للتنظيف المستمر والمتابعة، خاصة أنه يتكون من أكثر من جهاز تتراكم عليه الدهون مع الأتربة، وهو أكثر مكان يجب أن يكون نظيفا لتمكينك من تقديم وجبات لذيذة لأفراد عائلتك، فالأمر ليس صعبا كما تتخيلين، فيمكن تخصيص يوم لتنظيف الشفاط وآخر للبوتاجاز أو الثلاجة وثالث لتنظيف قطع المطبخ نفسها والرخام، واحرصى على استخدام المواد الطبيعية للتخلص من رواسب الدهون والحفاظ على المطبخ نظيفا ولامعا، بهذه الطرق..

1- الشفاط، من أكثر الأشياء التي تكون مليئة بالدهون وتحتاج منك للتنظيف كل فترة حتى يعمل بكفاءة، ويمكنك تنظيفه من خلال خلعه وفركه بالدقيق، ثم غسله بالمياه والصابون والخل، وستتخلصين بتلك الطريقة من كل الدهون غير المرغوب فيها، (اقرأ أيضًا.. لمعي رخامة المطبخ بـ8 طرق سهلة.. ابتعدي عن الليمون والخل )

2- الحوض الاستانلس يحتاج لعناية ليبقى لامعا، استخدمي الخل وملح الليمون لتنظيفه، واستخدمي سلك وصابون المواعين، ثم اشطفيه جيدًا، ويمكنك تلميعه من خلال الليمون، فله قدرة فعالة على التخلص من أي روائح سيئة.

3- الميكروويف من الأمور المهمة التي تستخدمينها بشكل يومي، لذلك اهتمي بتنظيفه من بقايا الطعام، حتى يبقى نظيفًا دون رائحة، كل ما عليك هو وضع كوب من الماء وعصير الليمون وشرائح الليمون أيضًا والخل في طبق، وأدخليه الميكروويف وشغليه على درجة حرارة عالية، ثم افتحيه وبعد فصل الكهرباء امسحيه من الداخل بقطعة قماش نظيفة، وستحصلين على نتيجة رائعة.

4- لتنظيف المطبخ الخشبي، استخدمي خليطا من البيكنج صودا والخل وضعيهما على إسفنجة خشنة، وامسحي المطبخ بالخليط، ثم نشفيه بقطعة قماش نظيفة، وستجدين كل الرواسب تم إزالتها.

5- البوتاجاز يحتاج للتنظيف اليومي بعد الانتهاء من إعداد الوجبات، فلا تذهبي للنوم إلا بعد تنظيفه من بقايا الطعام، ويمكنك ذلك برش ملح الليمون على البوتاجاز لدقائق ثم امسحيه، فهو يساعد على التخلص من الدهون بسهولة، ثم افركي البقع الموجودة من الصلصة بالسلك والصابون، وستحصلين على نتيجة رائعة، وعليك تنظيف عيون البوتاجاز مرتين في الأسبوع على الأقل من خلال نقعها في محلول من الملح بالليمون والخل، (اقرأ أيضًا.. 7 طرق منزلية فعالة للتخلص من دهون البوتاجاز)

6- نظافة الثلاجة من الأمور المهمة حتى يبقى الطعام جيدا دون رائحة كريهة، لذلك اهتمي بترتيب الثلاجة والتخلص من الأطعمة الفاسدة أو التالفة، حتى لا تؤثر على غيرها، فعليك تنظيفها كل أسبوع من خلال إزالة الرفوف وغسلها بالمياه والخل، كما يمكنك وضع قطعة من الفحم بعد تنظيفها لإبقائها نظيفة دون رائحة، (اقرأ أيضًا.. «أطفالك بيشخبطوا على الحيط؟».. تخلصي من البقع بالخل ومعجون الأسنان)

7- رتبي دولاب التخزين، وافرزي أكياس المكرونة أو الأرز وكل البقوليات، وتأكدي من صلاحية كل منها لمعرفة ما تحتاجين لشرائه، (اقرأ أيضًا.. 8 طرق طبيعية لتلميع السيراميك.. واحذري النشادر والكلور)

8- تخلصي من آثار الصابون المترسبة والروائح من غسالة الأطباق، ونظفيها من خلال وضع نصف كوب من الخل بداخلها، ثم تشغيلها، هذه الخطوة مهمة لتنظيفها والتخلص من أي روائح بها.

9- نظفي رخامة المطبخ من خلال مسحها أولا بقطعة قماش للتخلص من الأتربة، ثم استخدمي الخل أو الليمون لإزالة أي بقع عليها، أو استخدمي المياه والصابون السائل في تنظيفها.

10- سيراميك المطبخ يحتاج للتنظيف من الدهون التي تتكون عليه بعد إعداد الطعام، كل ما عليك هو وضع الخل مع المياه، أو النشادر ومسحه بإسفنجة، ثم قطعة قماش نظيفة، وستجدين نتيجة مرضية، (أقرا أيضًا..رتبي مطبخك بـ10 طرق.. البرطمانات وسيلة سهلة للديكور)

بهذه الخطوات تحصلين على مطبخ نظيف يمكنك فيه إعداد أفضل الوجبات لعائلتك، واحرصي دائما على التخلص من سلة المهملات قبل الذهاب للنوم حتى لا تسبب رائحة كريهة داخل المطبخ أو تسمح بتكون الحشرات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا