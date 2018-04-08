احذر من وضع موبايلك في 5 مناطق بجسمك

الموبايل مهم لكل فتاة ورجل، ولكن قد يسبب لك الكثير من المشكلات والأمراض، فمعروف أن الفتيات يحتفظن بالموبايل معظم الوقت، بشكل أكبر من الرجال، ولكن خطر وضع الموبايل في بعض الأماكن بالجسم، يسبب المخاطر للطرفين، لذا يجب الحذر والانتباه عند وضع الموبايل بالقرب من الجسم، خاصة أن منظمة الصحة العالمية وضعت أجهزة الموبايل في قائمة "مُسببات السرطان".

الكثير من الأشخاص يعتقدون أن وضع الموبايل بجانبك وأنت نائم هو الخطر الوحيد، ولكن عليك الانتباه إلى أن هناك أكثر من منطقة يحذر عليك وضع الموبايل فيها مدة طويلة ومنها..

1- كثير منا يضع الموبايل في الجيب الخلفي من البنطلون، وذلك أثناء ممارسة الأعمال المنزلية أو في العمل، ومنا من يقوم بذلك عند ممارسة الرياضة لسماع المزيكا، ولكن احذر القيام بذلك لأنه يسبب الألم في المعدة والساقين، كما أن الموبايل يمكن أن ينكسر نتيجة جلوسك بشكل مفاجئ. (اقرأ أيضًا.. وصفات طبيعية لإزالة الحبر الفسفوري.. منها البرتقال والطماطم)

2- وضع الموبايل في جيب البنطلون الأمامي، يمكن أن يعرض الرجل للكثير من المشكلات، ووفقا لدراسة حديثة في جامعة إكستر، فإن وضع الهاتف في الجيب الأمامي، يؤثر على نوعية وكمية الحيوانات المنوية، وذلك بسبب الإشعاع الكهرومغناطيسي بالموبايل، وقد يسبب العقم، حيث قام الباحثون باستعراض 21 بحثا عن الإشعاع الصادر من الهواتف ووضعه بالقرب من الأعضاء التناسلية للرجل لفترة طويلة من الزمن، ووجدوا أنه يخفض عدد الحيوانات المنوية.

3- كثير من النساء يضعن الهاتف المحمول داخل حمالة الصدر، وهو أمر خاطئ ويهدد صحتك، كما أنه يزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي، لذا احذري القيام بذلك لتحافظي على صحتك، كما أن هزات الموبايل قد تؤثر على دقات القلب وتضرك، (اقرأ أيضًا.. تغلبي على الهالات السوداء بوصفات طبيعية.. الطماطم والليمون الحل الأمثل)

4- قرأنا على مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا من الحوادث التي يسببها وضع الموبايل تحت الوسادة، أو وضعها في الشاحن بجانبك أثناء النوم، فالضوء الذي يصدر من الموبايل أثناء نومك، يؤثر عليك بسبب إنتاج الميلاتونين، وهذا يسبب اضطرابات النوم والصداع، فاحرص على وضع الموبايل بعيدا عنك وعن أطفالك، بشكل خاص أثناء ساعات النوم.

5- كثير من الأمهات يخطئن عند وضع الموبايل في عربة الطفل أثناء التسوق داخل السوبر ماركت لشراء طلبات المنزل، وهذا من أخطر ما تقوم به المرأة لأن الموبايلات لها تأثير سيئ على صحة الطفل وقد تؤثر على سلوكه، كما أن طفلك قد يتسبب في كسر الموبايل.

بهذه الخطوات تستطيع الحفاظ على صحتك دون تأثير سلبي من الموبايل، واحذر كذلك من تعريض الوجه بشكل مباشر للموبايل، لأن ذلك يؤثر على بشرتك، كما عليك الحذر في استخدام الهاند فري، وعدم الإفراط في الاستماع بها إلى الأصوات العالية حتى لا تضر بصحة أذنيك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا