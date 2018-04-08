زيت الخروع للشعر.. يمنع تساقطه وهيشانه

مشكلة تساقط الشعر وهيشانه، من أكثر المشكلات التي تواجه كل الفتيات، فالجميع يبحث عن حل، سواء كان وصفات طبيعية أو تدخلا طبيا، وانتشر مؤخرا العلاج بالميزوثرابي والليزر وغيرهما، والمشكلة يمكن أن تكون بسبب وراثي أو سوء نظام صحي وعناصر غذائية ناقصة في وجبتك، أو عدم تناول المياه بالقدر الكافي، ولكن لديك الكثير من الحلول الطبيعية التي لا تحتاج لتكاليف باهظة، ويمكنك استخدامها في المنزل مرة أسبوعيًا على الأقل، وستحصلين من خلالها على نتيجة مبهرة، فالزيوت الطبيعية تساعدك في حل العديد من المشكلات، ومنها زيت الخروع، المعروف بفوائده الكثيرة لعلاج مشكلات الشعر، ومنها..

1- يعمل زيت الخروع على زيادة نمو الشعر، فبدلا من نموه سنتيمترا واحدا في الشهر، يساعدك في تحفيز النمو 3 أضعاف، فهو يدخل في الكثير من الاستعمالات الطبية والغذائية والتجميلية، كما أنه مضاد للبكتيريا والالتهابات، (اقرأ أيضًا.. الشعر القصير موضة 2018.. اختاري ما يناسبك من 8 قصات)

2- استخدام أي نوع من الزيوت الطبيعية من خلال تدفئته أمر هام لشعرك، ويمكنك القيام به لعلاج مشكلات الشعر، ومن أهم الزيوت التي عليك التركيز عليها زيت الخروع وزيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت اللوز والألوفيرا، تلك الزيوت تمنع تساقط الشعر وتمنحه القوة.

3- زيت الخروع يحتوي على دهون ثلاثية تتكون من أحماض دهنية تساعد شعرك في النمو وتمنع التساقط، استخدميه من خلال وضع كمية من زيت الخروع على اليد وتدليك فروة الرأس جيدا بحركات دائرية، ثم استخدمي المشط لضمان وصوله إلى جميع أجزاء الشعر، (اقرأ أيضًا..بشرتك الدهنية تقلل التجاعيد.. تخلصي من الحبوب والبثور بهذه الطرق)

4- يمكنك الاستفادة من خليط زيت الخروع مع زيت الزيتون، فقط قومي بمزج كمية متساوية ودلكي فروة الرأس وادهني الجذور، اتركيه ساعة ثم اغسليه بالشامبو المناسب لشعرك، كرري هذه الخطوة مرتين أسبوعيا، وستحصلين على شعرك خاليا من التقصف والجفاف.

5- إذا كنت من أصحاب البشرة الدهنية، ستحتاجين إلى تخفيف زيت الخروع، من خلال خلطه مع زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو، وستحصلين على نتيجة إيجابية ولمعان في شعرك ورائحة جميلة، (اقرأ أيضًا..بودرة الأطفال لجمالك أيضًا.. ثبتي المكياج وتخلصي من الشعر الزائد بسهولة)

6- زيت الخروع يعتبر بلسما طبيعيا للشعر، كما أنه لن يؤثر على لون شعرك إذا كنت من محبات تلوين الشعر بالصبغات، فهو يُغمق لون الشعر ويحافظ على نسبة الترطيب اللازمة للشعر.

7- يحمي زيت الخروع شعرك من أشعة الشمس التي تتعرضين لها خلال فصل الصيف، كما أنه يحميك من مخاطر الاستشوار أو المكواة، التي تؤثر على شعرك وتجعله عرضة للتساقط، فهو يعمل على تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس، وذلك ما تحتاج له بصيلات شعرك، (اقرأ أيضًا.. حاربي الشعر الأبيض بـ10 وصفات طبيعية.. منها الفراولة والسمك)

8- يمكنك عمل حمام زيت من زيت الخروع، من خلال تدفئته على نار هادئة، ثم استخدميه في تدليك فروة رأسك في حركات دائرية خفيفة، ثم استخدمي غطاء بلاستيك أو بونيه، ولفي الفوطة على رأسك، وانتظري ساعة ثم اشطفي شعرك بالشامبو، فهذه الطريقة تمنع تساقط الشعر، فزيت الخروع يحتوي على أوميجا 6 وأوميجا 9، (أقرا أيضًا.. 10 نصائح لتجنب الشيخوخة المبكرة.. استعملي الطماطم والموز)

بهذه الطرق تستطيعين استخدام زيت الخروع لتقوية شعرك وحمايته من التساقط، ولكن عليك الحرص على تناول الخضراوات الورقية والفواكه الطازجة، فهي مفيدة لصحتك وتجعلك تحصلين على بشرة نضرة وصافية وشعر قوي، كما عليك الاهتمام بشرب كميات كبيرة من الماء، والنوم لعدد ساعات كافية من 7 لـ8 يوميًا.

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