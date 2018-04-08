تقارير: المساكني يغيب عن المونديال بسبب الرباط الصليبي

ذكرت تقارير صحفية تونسية، أن منتخب نسور قرطاج قد يفقد خدمات النجم يوسف المساكني لاعب الدحيل القطري في مونديال روسيا 2018 بسبب إصابة في الرباط الصليبي.

وتعرض المساكني للإصابة في مباراة فريقه الدحيل أمام السيلية في المواجهة التي جرت لحساب الجولة 22 من البطولة التي حسمها الدحيل بخمسة أهداف مُقابل هدفين، بمسابقة دوري نجوم قطر.

ودخل يوسف المساكني، في تشكيلة فريقه الدحيل، بداية من الشوط الثاني، قبل أن يغادره في الدقيقة 77 بسبب تعرضه لإصابة جديدة.

وذكرت إذاعة موزاييك التونسية وفقًا لمصادرها أن إصابة اللاعب عبارة عن تمزق على مستوى الرباط الصليبي.

وأضافت موزاييك في تقريرها أن هذه الإصابة ستحرم اللاعب من المشاركة في المونديال الذي سيقام على الأرض الروسية في شهر يونيو المقبل.

بينما أكد التونسي وسيم معلي، مدرب الأحمال البدنية، لفريق السيلية القطري، في تصريح إذاعي، أن الإصابة التي تعرض لها المساكني ليست خطيرة.

وكان المساكني، حصل على راحة خلال الفترة الماضية لمدة 3 أسابيع، وغاب عن مباراتي منتخب تونس الوديتين ضد إيران وكوستاريكا.

وتسببت إصابة نجم منتخب تونس، في مخاوف الجماهير من تأثره بها، وحرمانه من المشاركة في منافسات كأس العالم 2018، بروسيا الصيف المقبل.



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