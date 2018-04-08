التعادل يحسم كلاسيكو الدوري السعودي والهلال يقترب من التتويج

كتب: علي الزيني

حسم التعادل السلبي كلاسيكو الدوري السعودي بين فريقي أهلي جدة ونظيره الهلال، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن الجولة الـ25 من منافسات البطولة.

دخل الهلال المباراة بتشكيل مكون من: علي الحبسي، محمد البريك، أسامه هوساوي، على ال بليهي، ياسر الشهراني، عبدالملك الخيبري، عبدالله عطيف، نيكولاس ميليسا، ايزكويل سيروتي، أشرف بن شرقي، جيليمن ريفاس.

وبدأ الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي: محمد العويس، منصور الحربي، عقيل بلغيث، معتز هوساوي، سعيد المولد، حسين المقهوي، مارك ميليغان، تيسير الجاسم، عبدالفتاح عسيري، ليوناردو دي سوزا، عمر السومة.

شهد الشوط الأول تألق علي الحبسي حارس فريق الهلال الذي تصدى لكرة عمر السومة، لكنها تسقط أمام أحد لاعبي أهلي جدة ليسددها مرة أخرى وتصدى لها الحبسي ببراعة، كما شهد تألق محمد العويس حارس الأهلي وتصدى لرأسية جيليمن ريفاس مهاجم الهلال بعد تلقية عرضية رائعه من زميله، لينتهي الشوط الأول سلبيا بين الفريقين.

مع بداية الشوط الثاني استحوذ الهلال على الكرة، وأضاع المغربي أشرف بن شرقي فرصة خطيرة في الدقيقة 47، بعد عرضية أرضية من سيروتي، قابلها المغربي بتسديدة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 51 اضطر الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للهلال إلى إخراج عبد الله عطيف أبرز نجوم الفريق بسبب الإصابة، وشارك محمد كنو بدلًا منه.

وأجرى سيرجي ريبروف المدير الفني للأهلي، تغييرين متتاليين، بخروج عمر السومة وتيسير الجاسم، والدفع بدلا منهما بمهند عسيري واليوناني ايوانيس فيتفاتزيديس، واعترض السومة بشدة على استبداله ودخل في مشادة كلامية مع مدرب الأهلي، مشيرًا بإصبعه إلى رأسه كتعبير عن عدم فهمه لهذا التغيير.

وفي الدقيقة 89 شارك مؤمن زكريا بدلًا من البرازيلي ليوناردو، فيما دخل محمد جحفلي بدلًا من بن شرقي، وأضاع الأوروجوياني ميليسي كرة خطيرة في الثواني الأخيرة، وبعدها بثوانٍ ضاعت فرصة لا يمكن إهدارها من محمد كنو في مواجهة العويس، حيث سدد الكرة بجانب القائم الأيسر، لتنتهي المباراة سلبية.

بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 53 نقطة محتفظًا بصدارة الترتيب، مقابل 52 نقطة للأهلي، ليؤجل حسم البطولة رسميًا إلى الجولة الأخيرة.



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