هاتريك ميسي يقود برشلونة للفوز على ليجانيس

كتب- محمود السيد

تغلب فريق برشلونة على ضيفه ليجانيس بثلاثة أهداف لهدف ضمن مباريات الجولة الـ 31 من منافسات الدوري الإسباني التي أقيمت اليوم بملعب "كامب نو" بفضل ثلاثية الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي منح البارسا رقما قياسيا بعدم الخسارة للمباراة رقم 38 على التوالي في الليجا ليتساوى الفريق الكتالوني مع ريال سوسيداد صاحب الرقم القياسي 1979-1980.

ورفع برشلونة رصيده لـ79 نقطة في صدارة الدوري الإسباني بينما تجمد رصيد ليجانيس عند النقطة 36 في المركز الـ 14 بجدول ترتيب الليجا.

بدأ فريق برشلونة اللقاء بصورة شرسة بالاستحواذ على الكرة من أجل التسجيل المبكر لعدم الدخول في حسابات معقدة أمام الضيف ليجانيس الذي اعتمد على الهجمات المرتدة.

بالرغم من الاستحواذ العالٍ لبرشلونة على الكرة خلال الربع ساعة الأولى والذي وصل لـ 68% إلا أن الفريق الكتالوني فشل في تسديد تسديدة على مرمى ليجانيس إلى أن جاءت الدقيقة 16 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء من البرازيلي فيليب كوتينيو لكن الحارس إيفان كويلار تصدى لها بصورة جيدة.

وكاد لويس سواريز أن يفتتح التهديف لبرشلونة بعد تمريرة قُطرية من سيرجي روبيرتو من الجبهة اليسرى لكن تسديدة الأوروجوياني مرت بجوار القائم الدقيقة 18.

وأهدر لويس سواريز هدفا محققا في الدقيقة 19 بعدما أصبح وجها لوجه مع مرمى الحارس إيفان كويلار نتيجة تمريرة ساحرة من ليونيل ميسي لكنه سدد في جسد حارس ليجانيس.

وافتتح ليونيل ميسي، التهديف لبرشلونة من ركلة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 27 من زمن اللقاء و قبل أن يعود ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 31 بعد تمريرة رائعة من البرازيلي فيليب كوتينيو.

وفشل فريق ليجانيس في مجاراة اللعب مع أصحاب الأرض الذين يسيطرون على اللقاء دون مشاكل ومعاناة بسبب قرب لاعبي برشلونة من بعض في الخط الأمامي والمستوى الخيالي من ليونيل ميسي.

وأطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين سجلهما ليونيل ميسي هداف الليجا برصيد 28 هدفا وسط سيطرة واستحواذ من أصحاب الأرض وقلة حيلة من الضيوف الذين فشلوا في تسديد تسديدة واحدة على الألماني مارك تيرشتيجن.

وحاول البديل كلاوديو بيوفو تسجيل الهدف الأول لفريقه ليجانيس من رأسية مرت بالقرب من القائمة بعد عرضية رائعة من نبيل الزهر في الدقيقة 48 من زمن اللقاء.

واستعاد فريق برشلونة زمام الأمور عند الوصول الدقيقة 50 بعد الانتفاضة المؤقتة لفريق ليجانيس في أول 5 دقائق من الشوط الثاني.

وصلت الدقيقة 60 من زمن اللقاء، دون أي تعديل في النتيجة بتقدم برشلونة بهدفين والذي يسيطر على مجريات الشوط الثاني ويلعب بهدوء بينما يحاول ليجانيس تسجيل هدف تقليص النتيجة دون نجاح.

وفشل المغربي نبيل الزهر في تحويل عرضية داركو براشانا بالدقيقة 67 بعدما سدد رأسية بالقرب من قائم الحارس مارك تيرشتيجن قبل أن ينجح اللاعب ذاته في التسجيل في الدقيقة 68 من تسديدة قوية على يمين تيرشتيجن.

ومنع الحارس إيفان كويلار، ليونيل ميسي من تسجيل الهاتريك بعدما خرج من مرماه من أجل التصدى لانفراد البرغوث في الدقيقة 73.

وجاء التغيير الأول من المدرب إرنستو فالفيردي، بخروج سيرجي روبيرتو في الدقيقة 74 ودخول جوردي ألبا.

وفشل لويس سواريز في تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة بعدما أصبح وجها لوجه مع مرمى ليجانيس نتيجة عرضية الفرنسي عثمان ديمبلي لكنه سدد في المدرجات في الدقيقة 81.

ودفع فالفيردي بالقائد أندريس إنييستا في الدقيقة 82 بدلا من البرازيلي فيليب كوتينيو من أجل تنشيط الهجوم بعد تراجع مستوى كوتينيو.

وعاد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي ليسجل مرة أخرى في الدقيقة 87 بعدما انفرد بالحارس إيفان كويلار نتيجة تمريرة رائعة من عثمان ديمبلي، وأنهى فالفيردي التغييرات الثلاثة بخروج الفرنسي ديمبلي ودخول دينيس سواريز بالدقيقة 89.

وأطلق الحكم نهاية المباراة بفوز سهل لبرشلونة بفضل ثلاثية ليونيل ميسي بعدما قدم ليجانيس شوطا ثانيا جيدات للغاية.

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