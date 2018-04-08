ميسي يعادل رقم صلاح.. ويهدد بـخطف الحذاء الذهبي

عادل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني رقم الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول في عدد تسجيل الأهداف في المسابقات الأوروبية بـ29 هدف.

ونجح ليونيل ميسي في معادلة رقم صلاح بعد أن تمكن من تسجيل 3 أهداف -هاتريك- في شباك ليجانس الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت بمسابقة الدوري الإسباني.

وكان محمد صلاح قد تغيب عن مواجهة فريقه أمام إيفرتون، بسبب الإصابة التي لاحقت به في العضلة الضمة وفضل يورجين كلوب المدير الفني للريدز في عدم المجازفة والدفع بالفرعون المصري في ديربي الميرساسيد، والذي انتهى بتعادل سلبي.

ويتقبى لليفربول خمسة مباريات بمسابقة البريميرليج، ويتبقى لبرشلونة 7 مباريات بمسابقة الدوري الإسباني.

تغلب فريق برشلونة على ضيفه ليجانيس بثلاثة أهداف لهدف ضمن مباريات الجولة الـ 31 من منافسات الدوري الإسباني التي أقيمت اليوم بملعب "كامب نو" بفضل ثلاثية الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي منح البارسا رقما قياسيا بعدم الخسارة للمباراة رقم 38 على التوالي في الليجا ليتساوى الفريق الكتالوني مع ريال سوسيداد صاحب الرقم القياسي 1979-1980.

ورفع برشلونة رصيده لـ79 نقطة في صدارة الدوري الإسباني بينما تجمد رصيد ليجانيس عند النقطة 36 في المركز الـ 14 بجدول ترتيب الليجا.

وافتتح ليونيل ميسي، التهديف لبرشلونة من ركلة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 27 من زمن اللقاء و قبل أن يعود ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 31 بعد تمريرة رائعة من البرازيلي فيليب كوتينيو.

وعاد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي ليسجل مرة أخرى في الدقيقة 87 بعدما انفرد بالحارس إيفان كويلار نتيجة تمريرة رائعة من عثمان ديمبلي.

بينما سجل هدف ليجانس الوحيد نبيل الزهر في الدقيقة 69 من تسديدة قوية على يمين تيرشتيجن.

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