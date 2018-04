مقتل قيادات حوثية باليمن إثر غارات التحالف العربي

المتوسط:

صرحت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الأحد، بمقتل عدد من قيادات ميليشيات الحوثي الإيرانية في غارة جوية للتحالف العربي استهدفت اجتماعا لهم بمنطقة بني فاضل بمديرية حيدان بمحافظة صعدة، معقل ميلشيات الحوثي.

كما قامت مقاتلات التحالف العربي بقصف مخزنا للسلاح في جبل طلان بمديرية حيدان أثناء محاولة ميليشيات الحوثي نقل جزء من السلاح إلى مديرية الظاهر التي تشهد معارك عنيفة بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأكدت المصادر العسكرية أن الاجتماع الحوثي، الذي استهدفته الغارة كان يبحث تعزيز جبهات الحوثيين المنهارة في صعدة.

