تشايكا يطالب بريطانيا بتسليم 61 مدانا بجرائم اقتصادية

أكدالمدعي العام الروسي يوري تشايكا، مطالبة روسيا للسلطات البريطانية منذ عام 2002 طلبا بتسلميها 61 شخصا متهمين ومدانين بجرائم اقتصادية.

وأوضح تشايكا أن الـ61 شخصا تسببوا بتكبيد الاقتصاد الروسي خسارة مباشرة بنحو 0.5 ترليون روبل، بالإضافة إلى المبالغ التي هربوها إلى خارج روسيا.

وأضاف أن قانونا بريطانيا في المملكة المتحدة دخل حيز التنفيذ، يخص الجرائم المالية، ولا يستثني الأجانب، حيث سيكون كل من له ثروة مطالبا بتقديم توضيحات عن مصدرها، معربا عن آمله في أن تستخدم السلطات البريطانية هذا القانون طبقا لمعايير الدول المتحضرة، وليس طبقا لمبدأ “نهب المنهوب”.

