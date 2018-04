«بن سلمان» يبدأ محطاته الأوروبية بزيارة فرنسا

المتوسط:

بدء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأحد، زيارته الرسمية إلى باريس والمقرر أن تستغرق يومين، لتصبح أول محطة لجولته الأوروبية التي تضم فرنسا وإسبانيا.

ومن المتوقع أن يلتقي ابن سلمان الثلاثاء المقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعددا من المسؤولين الفرنسيين، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وبينها النزاع في سوريا واليمن والاتفاق النووي مع إيران. كما سيحضر فعاليات ثقافية واقتصادية.

وتأتي هذه الزيارة وسط الضغوطات المتزايدة على الرئيس ماكرون من جانب المشرعين والجماعات الحقوقية الفرنسية بصدد بيع الأسلحة الفرنسية للتحالف العربي بقيادة السعودية التي تحارب المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران في اليمن.

