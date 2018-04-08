هناكل إيه النهارده؟.. 6 وجبات جربيها في بداية الزواج

قبل أيام من حفل زفافي، هناك مشاعر كثيرة تحوطني، و تحمل مسؤولية منزل بأكمله أمر مخيف للغاية، وقد يكون أكثر شعور سلبي أشعر به الآن بشكل خاص هو تحضير الطعام، فلا أتوقع يوما أن أقوم بالاتصال بزوجي لسؤاله: “تحب تاكل إيه؟”، ويرد بالإجابة المعتادة لكثير من الرجال: “أي حاجة”..شىء سخيف. هل أنتي مقبلة على الزواج مثلي؟ إّذا كان هذا الشعور يطاردك ويجعلك تبحثين عن وجبات سهلة يمكنك تحضيرها بداية الزفاف، عليك تجربة الوصفات التالية..

الوجبة الأولي.. وجبة العزومات

مؤكد أن العزومات سوف تطاردك بداية الزواج، و"الدجاج بالبصل المعسل"، أفضل شيء عليك تحضيره، مكونة من الدجاج الممزوج فى التوابل مع صوص البصل المعسل وبجوارها شرائح الليمون الطازجة وحبات الأرز الساخنة.. نعم مذاقها رائع للغاية، ومؤكد أنها ستنال إعجاب الحاضرين، لا تقلقي لن تأخذ منك وقتا ومجهودا.

اضغطي هنا طريقة عمل الدجاج بالبصل المعسل

الوجبة الثانية..وجبة الصحاب

لا تقلقي.. مؤكد أن صديقاتك سوف يساعدونك في تحضير وجبة سريعة لذيذة يلتفون حولها في منزلك، ووجبة فيتوتشيني بصلصة البيستو، مناسبة لهذا الغرض.

اضغطي هناطريقة عمل فيتوتشيني بصلصة البيستو

الوجبة الثالثة.. عشاء مختلف مع الزوج

قد تحتاجين إلى عشاء خفيف تتناولينه بجوار زوجك أثناء مشاهدة فيلم لطيف، وهنا أنصحك بوجبة لا تأخذ مجهودًا منك وفي دقائق تكون جاهزة وهي وجبة الباذنجان المحشي باللحم.

اضغطي هنا لعمل الباذنجان المحشي باللحم والجبن

الوجبة الرابعة.. الفريزر مليان باللحوم؟.. الحل هنا

إذا كان الفريزر مليئا باللحوم، عليك تجربة وصفات مكونها الأساسي اللحم ومنها وجبة اللحم المقدد، نعم لذيذ للغاية ومؤكد أنها سوف تعجب زوجك بجانب أن طريقة تحضيرها سهلة.

اضغطي هنا لعمل اللحم المقدد

وهناك أيضا طريقة عمل كشك ألماظ يمكنك تحضيره بجوار اللحم المقدد اضغطي هنا

الوجبة الخمسة..الفريزر مليان فراخ؟.. الحل هنا

نفس الحال ينطبق على الدجاج، عليك تحضير وجبات مختلفة منها وجبة دجاج توسكان، مكونة من شرائح الدجاج المخلى الطازج الممزوج فى الكريمة والجبن السائح مع قطع الطماطم والتوابل الحارة؟.. نعم مذاقها رائع للغاية وفى أقل وقت يمكنك تحضيرها.

اضغطي هنا لعمل دجاج توسكان

وهناك أيضا طريقة عمل دجاج كاشياتوري اضغطي هنا

الوجبة السادسة.. معجنات

أعلم أنها تأخذ مجهودًا ووقتًا، لكن عليك تعلم صنف أو أثنين منها، و الأصناف التالية الأسهل.

اضغطي هنا لعمل طريقة البيتزا

اضغطي هنا لعمل كريب ميكس اللحم والموتزاريلا

اضغطي هنا لعمل رافيولي بالجبن

سيدتي.. مؤكد أن زوجك يعرف حدود إمكانياتك في الطبخ ولن يطلب شيئا مستحيل صنعه، كل ما عليك فعله هو متابعتنا لتعلم الأصناف الجديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا