8 أفكار بسيطة لتزيين ديكور منزلك بألوان شم النسيم المبهجة

استقبلي أعياد الربيع وشم النسيم بديكور مميز في منزلك، فعليك اختيار الألوان المبهجة والزاهية، لإضافة لمسات الربيع الجميلة داخل منزلك، وإسعاد أطفالك.

إذا فشلت في الخروج للحدائق والاستمتاع بأعياد الربيع، يمكنك التجديد في ديكور منزلك للشعور بالبهجة، وذلك من خلال عدة خطوات منها..

1- استعيني بالزهور والورود الجميلة، في المنزل، فهي تعطي إحساسا بالربيع وتنشر السعادة داخل النفس، اختاري ألوانا جميلة كالأحمر والبرتقالي والروز والبنفسجي، ووزعيها في أركان المنزل، اقرأ أيضًا..قاومي الفوضى بـ8 حيل بسيطة لتنظيم الأحذية

2- يمكنك تعليق فروع الورد بألوانها الجميلة على باب المنزل، وهذا يضفى البهجة مع جيرانك، اجعلي أطفالك يشاركون في ذلك ليشعروا بالسعادة.

3- إذا كان لديك ورد داخل البلكونة، ستجدينه في أحسن حالاته، خاصة في هذه الأيام، اهتمي به، وعليك تناول وجبة الإفطار والبيض الملون والفسيخ والرنجة مع أفراد عائلتك وسط هذا الورد والجو المنعش، اقرأ أيضًا..10 خطوات لحماية الشفايف من تقلبات الربيع

4- سلة البيض الملون، من أكثر الأشياء التي تميز صباح شم النسيم، اصنعيها بصحبة أطفالك، واستخدمي المواد الطبيعية في تلوينها، حتى لا تتأثر صحة أطفالك بالألوان الصناعية، بعد الانتهاء من التلوين رصيه مع بعض الزينة والأوراق الملونة وضعيها على طاولة السفرة.

5- يمكنك صنع سلة من الخوص، وتزيينها بالبيض الملون، والديكورات الجميلة، ثم وضعها على باب منزلك أو في أي مكان تجلسين فيه مع أطفالك للاحتفال، اقرأ أيضًا..البنطلون الواسع موضة صيف 2018.. اختاري الأنسب لجسمك

6- استبدلي بستائر المنزل أخرى بألوان مبهجة، وشرائط ملونة، فهذه الخطوة تضفي لمسة فنية على منزلك وتشعرك باحتفالات الربيع وشم النسيم.

7- على طاولة شم النسيم، يكون هناك الخس والبصل الأخضر والفجل، ومختلف الخضراوات التي نتناولها مع الرنجة والفسيخ، اصنعي من هذه الأوراق الخضراء باقة ورد، وضعيها على السفرة قبل تقديم الغداء، اقرأ أيضًا..بالوسائد الملونة.. 8 طرق اقتصادية لتجديد ديكور الأنتريه

8- عطري المنزل بروائح مختلفة تبعث بالبهجة والانتعاش إلى منزلك، استخدمي أي زيت تحبينه في بخاخة مع المياه ورشي منه بعد تهوية المنزل في الصباح، يمكنك استخدام (اللافندر، الياسمين)، اقرأ أيضًا..الأصفر والمشجر.. أبرز صيحات موضة ربيع 2018

بهذه الخطوات البسيطة حوِّلي المكان حولكِ إلى حديقة ملونة، واستمتعي بأعياد الربيع وشم النسيم مع أطفالك، وتناولي الرنجة والفسيخ والبيض الملون والخضراوات معهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا