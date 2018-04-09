12 نصيحة لتجنب مخاطر الرنجة والفسيخ في شم النسيم

تناول الأسماك المملحة، الفسيخ والرنجة، والبصل الأخضر والخس، أهم مراسم الاحتفال بشم النسيم، التي يحرص عليها المصريون كل عام، ومع بداية أعياد الربيع تبدأ تحذيرات السوشيال ميديا من المخاطر التي يمكن أن تسببها الرنجة والفسيخ، والأخبار التي تشير إلى ضبط كميات كبيرة من الفسيخ أو الرنجة الفاسدة.

هناك بعض الأشخاص عليهم الابتعاد عن تناول الأسماك المملحة، ومنهم ذوو أمراض ضغط الدم والقلب، والحوامل، والأطفال، الأملاح الزائدة في الرنجة أو الفسيخ تعرض مرضى القلب والسكر للذبحات الصدرية والأزمات القلبية، لذلك علينا اتباع تحذيرات عند تناول الفسيخ والرنجة ومنها..

1- علينا الحرص على وضع طبق السلطة عند تناول الفسيخ والرنجة، الخس والبصل الأخضر والسلطة، تقلل من امتصاص السموم بالأسماك المملحة، مع تناول كميات كبيرة من الماء للمحافظة على صحتك، خطورة الفسيخ أكبر من الرنجة بسبب طريقة تمليحه التي تسمح بنمو البكتيريا اللا هوائية والتي تكون ضارة بالجهاز العصبي والتنفسي، اقرأ أيضًا.. أدوات المطبخ القديمة ديكور مميز في منزلك بـ10 لمسات بسيطة

2- على مرضى السكر والضغط العالي وأصحاب الأمراض المزمنة، الحرص على تناول البصل الأخضر والخس، والخضراوات الطازجة بشكل عام، للتقليل من امتصاص السموم من الجسم، كما عليهم عدم الإسراف في التناول بحيث لا يتجاوز 150 جراما في الوجبة الواحدة، منعا لحدوث مشكلات صحية، فهم أكثر عرضة للشعور بسوء الهضم والحموضة و"كرشة النفس" بعد تناول الفسيخ دون التزام التعليمات السابقة.

3- على الحوامل الابتعاد عن تناول الفسيخ، أو محاولة التقليل منه، لأنه يتسبب في بعض الحالات فى تسمم الحمل بنسبة كبيرة، أو فقدان الجنين، حيث يظهر سم الفسيخ بعد 6 ساعات فقط، وقد يستمر لأكثر من أسبوع حتى لغير الحامل، اقرأ أيضًا.. تخلصي من الكرش في أقل من شهر بـ10 خطوات سهلة

4- على الحامل تجنب مخاطر الرنجة من خلال طهيها سواء بالشوي أو بالسلق، وعدم تناولها نية لتقليل كمية الملح بها، ولمنع تورم الجسم الذي يكون بسبب الحمل وتزيده الرنجة.

5- يمكنك عمل الفسيخ في المنزل، لضمان تخزينه بطريقة صحيحة، الفسيخ قد يسبب حدوث شلل أو وفاة بسبب التخزين الخاطئ، والذي يؤدي لتكاثر البكتيريا في الخياشيم والأمعاء، ومنها وأخطرها البكتيريا التي تفرز سم "البوتيولين" والتي تؤدي إلى الشعور بالاختناق، اقرأ أيضًا..اللبان الدكر للتخسيس.. يسد الشهية ويشد الترهلات

6- احرصي على ابتعاد طفلك عن تناول الفسيخ والرنجة، لأنه ليس لديهم المناعة الكافية لتقبل نسبة الأملاح فيها أو هضمه، يمكنك عمل تونة لهم أو إشغالهم بالبيض الملون والخس.

7- على مرضى القلب، الابتعاد عن تناول الفسيخ والرنجة، لأن صحتهم تتعارض مع الكميات الهائلة من الملح الأبيض الذي يتم وضعه علي هذه الأسماك، قد يصاب الشخص المصاب بالقلب عند تناول الفسيخ بتورم في القدمين، أو الإصابة بذبحة صدرية، لذلك على أصحاب هذه الأمراض الابتعاد عن الأسماك المالحة حفاظًا على صحتهم، اقرأ أيضًا.. 10 خطوات لتثبيت الوزن بعد الرجيم.. «متاكليش قدام التليفزيون»

8- أضيفي الليمون، عند تناول الفسيخ والسردين المملح والرنجة والملوحة، وتناولوا الخس والخيار، لتجنب الإصابة بحموضة المعدة، اقرأ أيضًا.. موضة الربيع.. الألوان الزاهية والبناطيل المشجرة تعود بقوة

9- عليك غسل الفسيخ والسردين بالخل وعصير الليمون لتقليل نسبة الملح به، وتناول الخس والملانة والبصل الأخضر، للتقليل من نسبة الملح.

10- إذا شعرت أو أي فرد من عائلتك، بنوبات إسهال أو أعراض تنفسية أو عصبية، أسرعي بالاتصال بالطبيب لأخذ العلاج المناسب أو مضادات التوكسينات، لعدم التعرض للتسمم الغذائي.

11- اختاري نوعية موثوقة من الرنجة عند شرائها لضمان سلامة تخزينها، ثم مرريها على النار قليلًا، فتعرض الرنجة لدرجات الحرارة العالية يقلل من البكتيريا الموجودة بها، احرصي على تنظيفها جيدا وأضيفي الكثير من عصير الليمون والخل إليها وضعيها في الثلاجة قبل تناولها بعدة ساعات.

12- تناولوا الكثير من الخضراوات والفواكه وكميات كبيرة من الماء والسلطة، بعد تناول الرنجة، قد يحتاج الأمر لتناول 12 كوبًا من الماء و3 أطباق من السلطة، وكميات من البقدونس والبرتقال والموز والكنتالوب، لأن بها نسبة من البوتاسيوم تساعدك على إخراج الملح الزائد من الجسم.

بهذه النصائح تحتفلين بشم النسيم دون مخاطر صحية، احرصي على تطبيقها مع تناول الرنجة أو الفسيخ بكميات قليلة، والابتعاد عن مصانع "بير السلم"، التي تبيع بأسعار قليلة ولكن الرنجة والفسيخ تكون فاسدة وتؤدي إلى التسمم، الابتعاد عن شرب المياه الغازية، كما عليك الابتعاد عن المشروبات الغازية، لأنها تعمل على احتباس الماء بالجسم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا