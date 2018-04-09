حافظي على صحة أطفالك ولوني البيض بـ10 وصفات طبيعية

من أكثر الأشياء التي تسعد الأطفال خلال احتفالات شم النسيم، تلوين البيض، ويمكنك إسعادهم بذلك من خلال استخدام وصفات طبيعية، والابتعاد عن الألوان الصناعية والفلومستر في التلوين، لأن لها أضرارًا كبيرة على صحة طفلك، وتؤدي في بعض الحالات إلى الإصابة بالتسمم

يمكنك إسعاد أطفالك بهذه الفكرة والاحتفال معهم بتلوين البيض، ولكن من خلال بعض الوصفات الطبيعية، التي تساعدك الحصول على ألوان (أحمر أخضر أصفر وأزرق)، ومنها..

1- استخدمي الكركدية وعصير العنب وأوراق الكرنب الأحمر أو الشمندر، للحصول على لون البيض الوردي، كل ما عليكى هو وضع البيض في الماء، ووضع أوراق الكركدية أو عصير العنب وأوراق الكرنب الأحمر، معه، بعد دقائق ستحصلين على لون بيض وردي يسعد أطفالك دون استخدام لأي ألوان صناعية، كما يمكنك استخدام أوراق الكركدية أو الشاي، من خلال نقعها قبل التلوين بساعات، لتساعدك في الحصول على لون داكن، أقرا أيضًا.. 10 أماكن نظفيها في مطبخك.. اعرفي أفضل طريقة لتلميع الخشب

2- استخدمي قشور البصل إذا رغبتي في لون البيض البني أو الأصغر، طبقي نفس الطريقة السابقة ضعي البيض في الماء، ثم اضيفي له بعض قشور البصل الأحمر أو الأصفر للحصول على لون بني أو أصفر، أقرا أيضًا..لمعي رخامة المطبخ بـ8 طرق سهلة.. ابتعدي عن الليمون والخل

3- البابريكا، تساعدك الحصول على لون برتقالي، والقهوة تعطيكي لونا بنيا غامقا للبيض، ضعي بعضا منها مع البيض والماء، وستحصلين على اللون المطلوب بعد دقائق، أقرا أيضًا.. 7 فوائد لدبس الرمان تحميكي من التجاعيد

4- القرفة برائحتها الجميلة، لتلوين البيض باللون الذهبي، كل ما عليكي هو خلطها بالمياه، ومن ثم نقع البيض في الخليط لدقائق عدة من أجل الحصول على بيض باللون الذي ترغبين به. اقرا أيضًا..اللبان الدكر للتخسيس.. يسد الشهية ويشد الترهلات

5- اللون الأخضر من الألوان الجميلة، خلال احتفالات شم النسيم، استخدمي أوراق السبانخ والنعناع أو البقدونس، للحصول على لون أخضر مميز، ضعي أي نوع من هذه الأوراق مع البيض والماء، ليحصل البيض على لون أخضر فاتح أو غامق، تتحكمي فيها بمدة غلي البيض مع هذه المكونات.

6- المكسرات تساعدك في تلوين البيض بطريقة صحية ومفيدة لأطفالك، استخدمي الفول السوداني المقشر، وضيفيه إلى الماء عند سلق البيض، وسيصبح لون البيض ذهبيا، يمكنك وضع أي نوع من الكسرات أو قشر المكسرات فقط في الماء للحصول على نفس النتيجة.

7- لتثبيت اللون على البيض، حتى لا يظهر في يد أطفالك، استخدمي الخل الأبيض بعد أن يتم الغليان، أضيفي الخل الأبيض لتثبيت اللون، كل ما عليكي هو وضع قطرات من الخل الأبيض بعد غليان البيض لدقائق.

8- يمكنك تجربة أي وصفة سابقة مع غيرها، للحصول على ألوان مختلفة وجديدة تسعد أطفالك، فيمنك استخدام المكسرات مع عصير العنب، للحصول على لون أحمر مع ذهبي.

بهذه الوصفات يمكنك إسعاد أطفالك بتلوين البيض في صباح شم النسيم، للاحتفال معهم بأعياد الربيع، مع إعداد الأطباق الشهية من الأسماك المملحة، بالرنجة والفسيخ، واحرصي على وضع البيض في الثلاجة بعد تلوينه لدقائق، وقدمي الخس والسلطة مع هذه الأطباق للتخفيف مع الأملاح التي يحصل عليها الجسم في هذا اليوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا