4 عوامل وراء رغبة مانشستر سيتي في بقاء جوارديولا

كتب- محمود السيد

بيب جوارديولا وهو الآمر والناهي في فريق مانشستر سيتي، الذي يشرف على قيادته منذ يونيو 2016 بسبب الإمكانيات الفنية الكبيرة لمدرب برشلونة السابق وتاريخه العريق مع البارسا وبايرن ميونخ، لذلك ترك له منصور بن زايد، مالك مانشستر سيتي مفاتيح النادي يفعل ما يحلو له من أجل مصلحة الفريق في السنوات المقبلة.

بعد الموسم الخيالي لفريق مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا بصدارة الدوري الإنجليزي، وحصد لقب كأس الرابطة الإنجليزي، وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالرغم من خسارة الذهاب بثلاثية نظيفة من ليفربول، لكن حظوظ فريق بيب ما زالت موجود في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل حتى حال خروج مانشستر سيتي من تشامبيونز ليج، فذلك لن يغير من قناعة إدارة النادي حول بيب باستمراره في الفريق لسنوات طويلة.

اقتربت إدارة مانشستر سيتي من تمديد عقد جوارديولا مقابل 23 مليون يورو كراتب سنوي حتى 2020 في الفترة المقبلة، ونستعرض في التقرير التالي لـ"التحرير" أسباب رغبة نادي مانشستر سيتي في استمرار بيب لفترة طويلة مع الفريق.

مشروع النادي

يضع نادي مانشستر سيتي تحت قيادة الإماراتي منصور بن زايد، مشروعا للمستقبل من أجل السيطرة على لقب الدوري الإنجليزي وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا ومقارعة كبار القارة العجوز، وكل ذلك لن يحدث إلا في وجود بيب جوارديولا، الخبير بالساحة الأوروبية بفضل مسيرته رفقة برشلونة وبايرن ميونخ.

تعتقد إدارة مانشستر سيتي بأن تمديد عقد بيب مع الفريق سوف يطفي الكثير من الاستقرار والهدوء على مشروع النادي في الفترة المقبلة ومواصلة حلم النادي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والسبب وراء ضم للاعبين شباب في الفترة الماضية مثل بيرناردو سيلفا وجابرييل خيسوس وليروي ساني وبنجامين ميندي وإيميريك لابورت.

التفاهم بين بيب والإدارة

تمتع علاقة إدارة مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا بتفاهم وانسجام بين الطرفين في ظل توفير النادي لمدرب برشلونة السابق كل الإمكانيات التي طلبها من صفقات وفترات استعدادا وجهاز معاون على نفس هوى جوارديولا.

بالمقابل، بيب تفهم في الموسم الماضي عدم قدرة النادي على الاستغناء عن عدم لاعبين إلا في يونيو المقبل، الذي حدث بالفعل برحيل أكثر من اسم.

وتساند إدارة مانشستر سيتي بيب جوارديولا خاصة في أزمة "شارة" كتالونيا في الموسم الجاري، التي تسببت في جدل كبير واعتراض من الاتحاد الإنجليزي الذي رفض تصرف مدرب برشلونة السابق ومنعه من ارتداء الشارة مرة أخرى.

الخيار الأفضل

استمرار بيب جوارديولا في مانشستر سيتي يعتبر الخيار الأفضل بالنسبة لنادي الإنجليزي، لأنه هو واحد من أفضل المدربين في العالم وبقائه في الفريق بالسنوات المقبلة مكسبا كبيرا لمانشستر.

ولا يملك إدارة مانشستر سيتي خيار أفضل على الساحة الفنية من بيب جوارديولا لذلك يسعى النادي لبقائه والحفاظ عليه في ملعب "الاتحاد" في ظل المشاكل التي تعج أندية أخرى مثل مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وأرسنال وتشيلسي.

نتائج الفريق

يقدم مانشستر سيتي موسما خياليا تحت قيادة جوارديولا عندما تصدر البريميرليج برصيد 84 نقطة من 27 انتصارا و3 تعادلات وخسارتين كأقوى هجوم في المسابقة بـ90 هدفا.

ويعتبر مانشستر سيتي أقوى دفاع في بطولة الدوري الإنجليزي بعدما استقبل شباك الحارس البرازيلي إيدرسون 24 هدفا في 32 جولة.

بينما مانشستر سيتي سيطر على مجموعته في تشامبيونزليج، وقدم مباريات جيدة في البطولة الأقوى بالرغم من ثلاثية ليفربول إلا الكثير من جماهير السيتي تثق في عودة الفريق بفضل نتائج السيتي هذا الموسم تحت قيادة بيب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا