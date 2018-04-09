مانشستر يونايتد يفكر في صفقة قياسية لضم نيمار

كتب- محمود السيد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تفكير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة خيالية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالتخلى عن الثنائي الفرنسي بول بوجبا وأنتوني مارسيال من أجل جلب البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان، بناءً على رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الشياطين الحمر، الذي يضع لاعب برشلونة السابق على رأس طلباته الصيفية، لتدعيم صفوف فريقه على الرغم من وجود منافسة شرسة من ريال مدريد على الصفقة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن مانشستر يونايتد على استعداد لترك بول بوجبا ومارسيال لمصلحة باريس سان جيرمان من أجل ضم نيمار مع دفع 57 مليون يورو لمتصدر الدوري الفرنسي لتدعيم صفوف الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن القيمة التسويقية لبول بوجبا 90 مليون يورو ومارسيال 60 مليون يورو، إضافة إلى 57 مليون يورو ما يعني دفع مانشستر يونايتد ما يعني دفع 207 ملايين يورو من أجل ضم نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مانشستر يونايتد قد تعاقد مع بول بوجبا في صيف 2016 من يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو، بينما دفع 65 مليون يورو لموناكو في صيف 2015 لضم مارسيال.

وشددت الصحيفة، على أن مورينيو يُصر على جلب البرازيلي نيمار في الصيف المقبل على الرغم من عدم رغبة باريس سان جيرمان في بيعه مهما كان الثمن.

ويشار إلى أن نيمار انتقل لصفوف باريس سان جيرمان في الصيف الماضي من برشلونة الإسباني في صفقة خيالية بقيمة 222 مليون يورو، كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وحسب التقارير الصحفية الفرنسية والإسبانية، فإن نيمار سوف يستمر مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، لكنه سيغادر حديقة الأمراء في صيف 2019 نحو ريال مدريد الإسباني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا