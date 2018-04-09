زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب غرب اليابان

ذكرت الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية أن زلزالا شدته 1ر6 درجة على مقياس يختر ضرب غربي اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، محذرة من إمكانية وقوع هزات ارتدادية.

ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية تسونامي، ولكن أصيب أربعة أشخاص على الأقل جراء الزلزال الذي وقع الساعة 0123 من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (1623 من مساء الأحد بتوقيت جرينتش) وضرب المنطقة الغربية من مقاطعة شيماني 750/ كيلومترا غرب طوكيو/ وكان على عمق 12 كيلومترا.

وأكدت السلطات المحلية وقوع أضرار في بعض المباني وشقوق في الطرق بالمنطقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وتسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء عن حوالي 50 منزلا، بالإضافة إلى انقطاع المياه عن مئة أسرة، وفقا لـ"كيودو".

وتم تعديل شدة الزلزال بعد أن قدرته الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية في البداية بقوة 8ر5 درجة.

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