إيران: ترامب سيندم إذا انسحب من الاتفاق النووي

طهران 09 أبريل 2018 (وال) – قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب سيندم إذا انسحب من الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية محذرا إياه من أن رد طهران سيكون أقوى مما يتخيل.

وذكر روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي أن الرئيس الأمريكي الجديد ، الذي يطلق المزاعم وتتسم تصريحاته ومواقفه بالتقلب، منذ 15 شهرا كسر الاتفاق النووي، لكن أساس الاتفاق النووي متين للغاية لدرجة أنه لم يتأثر بمثل هذه الهزات.

وأضاف أن إيران لن تنتهك الاتفاق النووي لكن إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق فستندم بالتأكيد، وردنا سيكون أقوى مما يتخيلون وسيرون ذلك في غضون أسبوع.

وأوضح روحاني أن إيران تستعد لكل السيناريوهات المحتملة بما في ذلك إما بقاء الاتفاق النووي دون الولايات المتحدة أي مع الموقعين الأوروبيين والصين وروسيا أو لا اتفاق على الإطلاق.

هذا وأدلى روحاني بكلمته المصورة، بمناسبة العيد الوطني للتكنولوجيا النووية وكشف عما وصفها بأحدث إنجازات نووية تحققها إيران ومن بينها بطارية نووية وأجهزة طرد مركزي لصناعة النفط.

يشار إلى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا يسعون لإقناع شركائهم الآخرين في الاتحاد الأوروبي بدعم فرض عقوبات جديدة على إيران كوسيلة لإقناع ترامب بالبقاء في الاتفاق النووي الذي حد من أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات عن كاهلها. (وال – طهران) هــ ع

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