مقاتلات إسرائيلية تستهدف موقعًا عسكريًا لحماس في غزة

عين ليبيا

أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان الاثنين أن مقاتلات اسرائيلية استهدفت “موقعاً عسكرياً” لحركة حماس في شمال قطاع غزة، رداً على تسلل فلسطينيين من الحدود لزرع عبوات ناسفة بحسب فرانس برس.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية في غزة أن الضربة الاسرائيلية استهدفت قاعدة في جباليا لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، ومزرعة بالقرب من بيت لاهيا، متسببة بأضرار، بينما لم تسجل إصابات.

وقال الجيش الاسرائيلي إن الغارة جاءت بعد تسلل مشبوهين من السياج الحدودي في شمال القطاع وزرعهم “عبوات ناسفة” عثر عليها الجيش.

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