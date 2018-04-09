الرئيس الفرنسي يعتزم بدء حملة إعلامية الأسبوع المقبل وسط إضراب عمال السكك الحديدية

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدء حملة إعلامية الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلنته شبكات إعلامية اليوم الإثنين، وذلك في استمرار إضرابات عمال السكك الحديدية لليوم الرابع .

وسيدلى ماكرون بحوارين تلفزيونيين الخميس والأحد المقبلين لشبكتي "تي إف وان" و"بي أي إم تي في".

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أظهرت فيه استطلاعات الرأي تحول الرأي العام لصالح عمال السكك الحديدية المضربين.

من ناحية أخرى، من المقرر تسيير قطار ضمن خمسة قطارات تي جي في فائقة السرعة اليوم، وقطار آخر في ثلاث خدمات إقليمية.

وقالت شركة السكك الحديدية "إس إن سي إف إن" أقل من 25% من طاقم العمل مضربون عن العمل، مقارنة بـ 34% خلال أول يوم للإضراب الأسبوع الماضي.

وتعتزم نقابات السكك الحديدية تنظيم مزيد من الإضرابات لمدة يومين من كل خمسة أيام حتى نهاية يونيو الماضي.

ويعارض العمال خطط السماح لشركات خاصة منافسة إدارة القطارات وإنهاء وضعهم الحالي المماثل لوضع الموظفين الحكوميين وتعيين عمال جدد.

وتعهد الحكومة بأنه لن يتم خصخصة شركة إس إن سي في، وأن طاقم العمل الحالي سيحتفظ بوضعه، الذي يضمن وظيفة مدى الحياة وتقاعدا مبكرا، مقارنة ببقية العاملين.

وكان استطلاع للرأي لصالح شبكة بي إف إم تي في، خلص الأربعاء الماضي إلى أن 44% ممن شملهم الاستطلاع وافقوا على الإضراب بارتفاع بواقع 6 نقاط مئوية منذ أسبوعين، وذلك مقابل رفض 41% بانخفاض بواقع 8 نقاط مئوية.

ومن المقرر أن تبدأ الجمعية الوطنية في مناقشة مقترحات الحكومة في وقت لاحق من اليوم.

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