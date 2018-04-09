اللجنة الرئيسية للمؤتمر الدولي لأعمار بنغازي تشارك في ملتقى الاستثمار السنوي في الإمارات

دبي 09 أبريل 2018 (وال)- انطلقت ببلدية دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأثنين، أعمال ملتقى الاستثمار السنوي بمشاركة ليبية متمثلة في رئيس اللجنة الرئيسية للمؤتمر الدولي والمعرض المصاحب له لأعمار بنغازي النائب عائشة الطبلقي .

هذا وتشارك اللجنة الرئيسية للمؤتمر في فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي الذي يقام ببلدية دبي خلال الفترة من 9 – 11 من شهر أبريل الحالي، بحضور رئيس مجلس الوزراء لدولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبعض المسؤولين في الدولة، إلى جانب عدد كبير من ممثلي الدول من مختلف أنحاء العالم .

ويحاول رئيس اللجنة الرئيسية للمؤتمر الدولي والمعرض المصاحب له لأعمار بنغازي النائب عائشة الطبلقي، من خلال المشاركة في المؤتمر، للترويج للمؤتمر الذي سيقام في شهر مايو المقبل في بنغازي، من خلال دعوة الشركات العربية والدولية للمساهمة في المؤتمر والمعرض، بغية خلق فرص الاستثمار وأعمار بنغازي .

من جهة أخرى، تهدف محاور الملتقى إلى كيفية الشراكة من أجل النمو الشامل، والتنمية المستدامة، وربط الأسواق المتقدمة بالناشئة، كما أفصحت بعض الدول رغبتها في فرص استثمار في الإمارات من بينها جمهورية مصر العربية . (وال- دبي) ر ت

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