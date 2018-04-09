اخبار

عشرات الضحايا من أطفال الهند إثر انقلاب حافلتهم

تم النشر منذُ 4 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

لقي ما لا يقل عن 27 طفلا حتفهم اليوم الاثنين، إثر انزلاق حافلتهم المدرسية من على طريق جبلي، وسقوطها في ممر ضيق، بسفوح جبال “الهيمالايا” في الهند.

وبحسب “أسوشيتد برس” فقد أودى الحادث بحياة 3 بالغين، وفق ما صرح به وزير النقل في ولاية “هيماتشال براديش”، غوفيند سينغ تاكور، لوكالة الأنباء الهندية “برس ترست أوف إنديا”، ونقل ما لا يقل عن 20 شخصا إلى مستشفيات المنطقة بعد الحادث.

وقال ضابط الشرطة سونيل كومار، إن التقارير الأولية تشير إلى أن سائق الحافلة كان يسير بسرعة، وفقد السيطرة عليها عند حافة الممر، ما أدى إلى سقوطها على عمق 60 مترا.

 

 

The post عشرات الضحايا من أطفال الهند إثر انقلاب حافلتهم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك