عشرات الضحايا من أطفال الهند إثر انقلاب حافلتهم

لقي ما لا يقل عن 27 طفلا حتفهم اليوم الاثنين، إثر انزلاق حافلتهم المدرسية من على طريق جبلي، وسقوطها في ممر ضيق، بسفوح جبال “الهيمالايا” في الهند.

وبحسب “أسوشيتد برس” فقد أودى الحادث بحياة 3 بالغين، وفق ما صرح به وزير النقل في ولاية “هيماتشال براديش”، غوفيند سينغ تاكور، لوكالة الأنباء الهندية “برس ترست أوف إنديا”، ونقل ما لا يقل عن 20 شخصا إلى مستشفيات المنطقة بعد الحادث.

وقال ضابط الشرطة سونيل كومار، إن التقارير الأولية تشير إلى أن سائق الحافلة كان يسير بسرعة، وفقد السيطرة عليها عند حافة الممر، ما أدى إلى سقوطها على عمق 60 مترا.

