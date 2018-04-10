تخلصي من روائح الفسيخ والرنجة بأسهل الطرق.. القهوة حل مثالي

يحتفل الجميع اليوم بأعياد الربيع، فتناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم، أبرز ما يميز هذا اليوم، ولكن الرائحة المنبعثة من هذه الأطعمة تسبب الحرج للكثير، وبشكل خاص الفتيات لأنهن من يقومن بإعدادها وتنظيفها لأفراد العائلة.

الكثير من الوصفات الطبيعية تمكنك التخلص من رائحة الرنجة والفسيخ في اليدين وفي المطبخ والمنزل بشكل عام، فلا تلجأ للمعطرات الجوية فقط واستخدمي هذه الوصفات الطبيعية للقضاء على الروائح الخاصة بأطعمة شم النسيم منها.

1- الخل من أهم الأدوات التي تساعدك في التخلص من أي روائح، وبشكل خاص الرنجة والفسيخ، كل ما عليكِ هو غسل يديك بالخل بعد الأكل، كما يساعدك في التخلص من رائحة الخل في المنزل من خلال ملء وعاء من الخل المركز، وتركه في الغرفة أو المطبخ، وسوف تنتهى الرائحة على الفور، أقرا أيضًا..12 نصيحة لتجنب مخاطر الرنجة والفسيخ في شم النسيم

2- قشر الليمون والبرتقال يساعدك في التخلص من روائح الرنجة والفسيخ، احتفظي بالليمون بعد الانتهاء من عصره لتمليح الرنجة أو الفسيخ، لدعك يديك به، كما يمكنك مضغه للتخلص من روائح الفم التي يسببها الفسيخ والبصل.

3- يمكنك استخدام القهوة برائحتها الجميلة، للتخلص من روائح الفسيخ والرنجة داخل المنزل، كل ما عليك هو وضع القهوة المطحونة على ورقة، وتركها في المطبخ أو في المكان الذي تريدين التخلص من الرائحة الكريهة فيه، أقرا أيضًا..«شم النسيم».. عيد بعث الحياة عند الفراعنة وهذا أصل الفسيخ والرنجة

4- ماء الورد يخلصك من الروائح في أرضيات المطبخ، رشي قطرات منها داخل المطبخ، كما يمكنك إضافة الزيوت العطرية إلى الماء عند مسح أرضيات المطبخ والمنزل، لإضافة رائحة منعشة القضاء على روائح الفسيخ والرنجة.

5- أعواد البخور يمكنها مساعدتك في التخلص من الروائح بعد تناول وجبات الفسيخ والرنجة اليوم، وأشعلي الروائح التي تفضلينها منها في أرجاء الغرفة أو المنزل، أقرا أيضًا..8 أفكار بسيطة لتزيين ديكور منزلك بألوان شم النسيم المبهجة

7- امضغ النعناع في فمك للتخلص من روائح البصل أو الفسيخ، كما يمكنك ترك النعناع بكافة الغرف في المنزل، لينشر الروائح الطيبة، فهو يساعد على التخلص من رائحة الفسيخ والرنجة.

8- جففي قشور البرتقال، لمساعدتك في التخلص من الروائح الكريهة المتبقية من الفسيخ والرنجة.

9- البيكنج صودا، بفوائدها العديدة، تساعدك في التخلص من أي روائح، رشي منها على رخامة المطبخ للتخلص من روائح الفسيخ والرنجة بعد إعداد الوجبات الشهية، واتركيها لدقائق وستختفي الرائحة بسرعة.

10- يمكنك التحكم في روائح الرنجة والفسيخ، من خلال شوي الرنجة داخل الفرن بوضعها في ورقة فويل، ووضع الفسيخ داخل علبة محكمة الغلق حتى لا يتسببان في نشر الروائح بالمنزل بشكل قوي.

بهذه النصائح تستمتعين مع أفراد عائلتك بشم النسيم، دون روائح كريهة في منزلك، واحرصي على فتح نوافذ المنزل للاستمتاع بجو الربيع المنعش.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا