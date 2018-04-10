ليبيا تؤكد حاجتها الماسة للعمالة المصرية لإعادة أعمار المناطق الآمنة

القاهرة 10 أبريل 2018 (وال) – التقى وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، وزير العمل بحكومة الوفاق غير الدستورية الدكتور المهدى الأمين، لبحث حاجة ليبيا من العمالة المصرية المطلوبة في المرحلة المقبلة، خاصة بعد استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا، وتحديد المناطق التي من المنتظر أن تعمل بها العمالة المصرية، نظرا للعلاقة الأزلية بين الشعبين، فضلا عن التجاور الجغرافى والبلدين جسد واحد.

وأكد “الأمين” أن ليبيا فى أمس الحاجة إلى العمالة المصرية الماهرة بمختلف فئاتها سواء حرفية أو أكاديمية أو تخصصية كالأطباء والأطقم الإدارية المساعدة للعمل على خطة إعادة إعمار بلادة من الدمار الذي طالها خلال السنوات السبع الماضية خاصة في مدينة سرت، وبنغازى حيث يحتاجان إلى أعادة أعمار من جديد، مؤكدا أن العمالة المصرية ذات كفاءة عالية، ونحن جاهزون لاستقبال العمالة المصرية في بعض المناطق التي بها استقرار أمنى كامل.

جاء ذلك على هامش الدورة (45) مؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة حاليا، بحضور 17 وزير عمل وممثلي أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية .

وأشار الأمين أن ليبيا تسعى لعودة المرأة للعمل، فضلا عن تدريب ذوى الإعاقة وثقل مهاراتهم حتى يسهل انخراطهم في سوق العمل، فضلا عن تدريب العمال الليبيين على مهن حرفية كمهنة اللحام.

وأبدي سعفان كامل استعداد مصر لإمداد الجانب الليبي بكافة احتياجاته من العمالة المصرية، للعمل في الأماكن الآمنة المستقرة، مضيفا أن الوزارة لديها استعداد لتسخير العديد من مراكز التدريب التابعة لها لتسهم في تدريب الأشقاء الليبيين في كافة الحرف والمهن التى تحتاجها، مؤكدا أن الوزارة تضع في خطتها تطوير المناهج التدريبية والعمل على ثقل المدربين من خلال المعاهد التدريبية الدولية .

وأكد الوزيران ضرورة تفعيل منظومة الربط الالكتروني بين الوزارتين ، وتحقيق التواصل الدائم والمستمر بين الجانبين فى كافة المجالات ، فضلا عن تفعيل اتفاقيات العمل بين البلدين، معربا عن أمله في عودة الأوضاع الليبية إلى الاستقرار هذا العام، بالإضافة إلي توحيد المواقف في المحافل الدولية . ( وال – القاهرة) أ ف / ع ع

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