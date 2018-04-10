إعفاء المخالفين المصريين بالسعودية من بصمة مرحل ومن الرسوم والغرامات.. تعرف على التفاصيل

أعلن القنصل هانى صلاح، قنصل مصر بالرياض، موافقة الجهات السعودية المعنية على طلب السفارة والقنصلية العامة المصرية لإعفاء المخالفين المصريين من بصمة "مرحل" ومن الرسوم والغرامات فى الحملة الوطنية الشاملة لتعقب ضبط مخالفى أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لمن كانت مخالفته بعد منتصف العام الهجرى الماضى وحتى نهايته.

وأهاب القنصل هانى صلاح بكل من كانت صلاحية إقامته منتهية أو حضر الى المملكة بتأشيرة عمل ولم تصدر له إقامة، فى حال عدم قيام صاحب العمل بإنهاء إجراءات مغادرته إلكترونيًا، أو يعمل لدى غير الكفيل أن يتوجه الى إدارة وشعب الوافدين فى كافة أنحاء المملكة لإصدار تأشيرة خروج نهائى له، وذلك فى إطار حملة حملة "وطن بلا مخالف" ووفقًا للإجراءات المعمول بها فى المهلة السابقة.

ودعا القنصل المواطنين المصريين المخالفين الى الاستفادة من حملة "وطن بلا مخالف"، كما حثهم على التقدم من تلقاء أنفسهم لمغادرة المملكة حيث سيتم إعفاؤهم من الرسوم والغرامات و"بصمة مرحل".

وأشار الى أن القنصلية العامة فى الرياض تقوم بإصدار وثائق سفر مجانية للراغبين فى العودة الى أرض الوطن لمن لا يحمل جواز سفر، موضحًا أن من سيتم إلقاء القبض عليه فى الحملات المشتركة سيتم التعامل معه كمخالف وستطبق العقوبات بحقه.

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