عاجل: دولة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله الثني يجري تعديلا بمنصب وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والخدمات

قرنادة 10 أبريل 2018 (وال) – أعفى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء السيد الدكتور سامي مصباح عقل من مهامه وكيلا لوزارة الصحة للشؤون الفنية والخدمات، فيما كلف المهندس نوري فرج عبد الرحمن الورفلي خلفا له.

ووفقا لقرار دولته رقم 29 لسنة 2018 ميلادي والذي تلقت وكالة الأنباء الليبية (وال) نسخة منه ، فإن الإجراء سيعمل به من تاريخ صدوره مع إلغاء كل حكم يخالفه. (وال – قرنادة) ا م

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