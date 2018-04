منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعتزم إرسال بعثة تقصي حقائق لسوريا

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنها بصدد إرسال مهمة لتقصي الحقائق إلى دوما في سوريا، وذلك بالتزامن مع طلب من سوريا وروسيا التحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية هناك.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم حسب ما نشرته وكالة “سبوتنيك الروسية”، “منذ صدور التقارير الأولى عن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في دوما، بالجمهورية العربية السورية، قامت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بجمع المعلومات من جميع المصادر المتاحة وتحليلها.

وفي الوقت نفسه، طلب المدير العام للمنظمة، السفير أحمد أزومكو، النظر في إرسال فريق بعثة تقصي الحقائق في دوما لإثبات الحقائق المحيطة بهذه الادعاءات”.

وأضاف البيان “واليوم طلبت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الجمهورية العربية السورية اتخاذ الترتيبات اللازمة لإرسال الفريق. وقد تزامن ذلك مع طلب من الجمهورية العربية السورية وروسيا للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما، هذا ويستعد الفريق للتوجه إلى سوريا قريبا”.

من جانبها كانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قد وجهت دعوة رسمية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإرسال فريق من بعثة تقصي الحقائق لزيارة مدينة دوما والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحادثة الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية فيها.

وقال مصدر مسؤول في الخارجية السورية، سوريا تؤكد عزمها على تقديم كل أوجه المساعدة اللازمة لقيام البعثة بعملها… وتتطلع لأن تقوم البعثة بعملها بشفافية كاملة والاعتماد على أدلة ملموسة وذات مصداقية”. وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وأضاف المصدر: إن سوريا تؤكد حرصها على التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لكشف حقيقة الادعاءات التي تقوم بالترويج لها بعض الأطراف الغربية وذلك لتبرير نواياها العدوانية خدمة لأهدافها السياسية.

وقال المصدر السوري المسؤول “إنه ردا على حملة الافتراءات التي أطلقتها بعض الدول الغربية ضد الجمهورية العربية السورية على خلفية الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائي في مدينة دوما في الغوطة الشرقية بتاريخ 7 نيسان/ أبريل 2018، وجهت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية عن طريق بعثتها الدائمة في لاهاي دعوة رسمية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإرسال فريق من بعثة تقصي الحقائق لزيارة مدينة دوما والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحادثة الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في دوما في السابع من نيسان عام 2018 والوقوف على الحقائق المتعلقة بهذه المزاعم”.

