البشير يأمر بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالسودان

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، الثلاثاء، قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني، وفق ما أعلنته مصادر صحفية سودانية.

وأوضح القرار أن “إطلاق سراح المعتقلين السياسيين يجيء تعزيزا لروح الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي ولإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني..

وقال خبراء أن القرار يفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في التشاور حول القضايا الوطنية ومتطلبات المرحلة القادمة وخطوات إعداد الدستور الدائم للبلاد التي أشار إليها رئيس الجمهورية في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية مطلع أبريل الجاري”.

من جانبه قال وزير الدولة بالرئاسة السودانية، حاتم حسن بخيت، إن الجهات المختصة قد وضعت قرار البشير بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين موضع التنفيذ الفوري.

