السعودية وفرنسا توقعان اتفاقيات اقتصادية بقيمة 18 مليار دولار

وقعت السعودية وفرنسا اتفاقيات اقتصادية بقيمة تزيد على 18 مليار دولار، وذلك تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لباريس.

وذكرت مصادر إخبارية سعودية، اليوم الثلاثاء، أن السعودية وفرنسا وقعتا 20 اتفاقا اقتصاديا بقيمة تزيد على 18 مليار دولار، وقالت أن الاتفاقيات أهمها في قطاع الطاقة بين “أرامكو” و”توتال” الفرنسية، الأولى بقيمة 7.2 مليار دولار لإنشاء مجمع بتروكيماويات عالمي جديد بالشراكة مع “ساتورب”، والأخرى اتفاقية تجارية بقيمة 3 مليارات دولار.

وفي قطاع الطيران، تم توقيع اتفاقية بين “فلاي ناس” السعودية و”جنرال إلكتريك-سافران”، لإنشاء مشروع تعاون مشترك بين “جنرال إلكتريك-السعودية” و”سافران” الفرنسية لصناعة محركات الطائرات بقيمة 5.5 مليار دولار.

إلى جانب ذلك، تم التوقيع أيضا مع شركة “تكنيب إف إم سي” لتوريد معدات للآبار، و”شنايدر إلكتريك” لتوريد أجهزة خاصة بالمعامل، فضلا عن اتفاقيات لمعالجة المياه.

ويزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فرنسا منذ السبت الماضي، والتقى خلالها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للتباحث حول عدد من القضايا المشتركة.

