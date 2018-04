مؤسس «فيس بوك» يدلى بشهادته أمام الكونجرس بعد تسريب بيانات 86 مليون مستخدم

من المقرر أن يدلى مارك زوكربيرج، المؤسس والمدير التنفيذى لشركة فيس بوك بشهادته أمام الكونجرس مساء اليوم الثلاثاء، بشأن تسريب البيانات الخاصة بأكثر من 87 مليون مستخدم لشركة استشارات سياسية تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها وتحمل اسم “كامبريدج أنالتيكا”، والتى ساعدت حملة “دونالد ترامب” الانتخابية خلال عام 2016.

وتشير التقارير إلى أن البيانات المسربة تم استخدامها فى استهداف الأمريكيين خلال فترة الانتخابات بدعاية سياسية تم تصميمها خصيصًا للتأثير عليهم.

وهذه الجلسة تعد هى الأهم من نوعها بالنسبة لفيس بوك، إذ تأتى فى وقت صعب يمر به موقع التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم، بسبب أزمة الأخبار الكاذبة ومساعدة العملاء الروس فى التدخل فى الانتخابات الرئاسية، واتهامات بالتجسس على مكالمات ورسائل المستخدمين، ومن المتوقع أن يطرح أعضاء اللجان المشاركة فى الجلسة عدد كبير من الأسئلة التى تغطى تلك القضايا المختلفة.

وحاول “مارك زوكربيرج” السيطرة على الوضع خلال الأسابيع القليلة الماضية عبر اعتذار كتبه على حسابه الرسمى بالموقع، وخلال مقابلات تليفزيونية وصحيفة أجراها مع عدد من الصحف والقنوات الأمريكية الشهيرة، كما أنه نشر اعتذار صفحة كاملة فى عدد من الصحف الورقية المهمة التى تصدر فى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

جدير بالذكر أن موقع “بيزنس إنسايدر” البريطانى، نشر أمس تقريرًا يؤكد أن “زوكربيرج” استعان بفريق من المتخصصين من أجل تدريبه على الإجابات وإعداد نموذج للأسئلة المتوقعة، حتى لا يتسبب فى مزيد من المشكلات لشركته.

