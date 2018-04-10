إيطاليا تكشف شبكة تهريب جديدة للمهاجرين من تونس

عين ليبيا

قال قضاة تحقيقات يوم الثلاثاء إن إيطاليا كشفت شبكة إجرامية تُهرب المهاجرين من تونس إلى صقلية على زوارق سريعة بعد أقل من عام من القضاء على شبكة تهريب أخرى بحسب رويترز.

وأوضحت وثيقة أن الادعاء في باليرمو أصدر أوامر اعتقال بحق 13 شخصاً بينهم سبعة تونسيين وخمسة مغاربة وإيطالية للاشتباه في تهريبهم البشر والسجائر.

كما أوضح اعتراض مكالمات هاتفية أن المهاجرين دفعوا ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف يورو للقيام بالرحلة بالزوارق السريعة التي نقلتهم خلسة إلى إيطاليا في غضون ساعات قليلة مما سمح لهم بتفادي نقلهم إلى مراكز اللاجئين وأخذ بصماتهم.

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