مكتب إعلام القيادة العامة : ” حفتر ” بخير ويتابع التجهيزات النهائية لمعركة تحرير درنة

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد مدير مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي،” أنه ينفى ما يتم تداوله عبر قنوات الجماعة الضالة وحسابات جيشها الإلكتروني على مواقع التواصل حول حالة القائد العام الصحية”.

وأضاف العبيدي، خلال تصريحات صحفية له، ” أن ما نشرته ما تداولته قناة ليبيا الأحرار التي تبث من دولتي قطر وتركيا عن صحة القائد العام المشير خليفة حفتر ليس صحيحا”.

وأكد مدير مكتب إعلام القيادة العامة ،” أن القائد العام يتمتع الصحة و أنه يتابع التجهيزات النهائية لمعركة تحرير درنة، أن الجيش مهتم ويشغله تحرير الوطن من الإرهاب وزبانيته وهم كعادتهم يحاولون تظليل الرأي العام الملتف حول الجيش وقائده”.

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