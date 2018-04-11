إسرائيل توسع منطقة الصيد في غزة إلى 9 أميال

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، افيجدور ليبرمان، توسيع منطقة الصيد في جنوب قطاع غزة من ستة أميال بحرية إلى تسعة أميال، اعتبارًا من اليوم، وتستمر حوالي ثلاثة أشهر.

وتأتي الخطوة لمساعدة قطاع غزة، ومن شأنها خلق فرص عمل، وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

ووفقا لبيان الجيش، فإن هذه السياسة تهدف إلى "منع التصعيد الإنساني في قطاع غزة"، والتأكيد على "التمييز بين المنظمات الإرهابية، والمدنيين غير المتورطين".

ويشهد القطاع أكثر المواجهات دموية في منطقة الحدود منذ حرب غزة عام 2014، حيث قتل ما لا يقل عن 32 فلسطينيًا، وأصيب أكثر من 800 شخص منذ أواخر مارس.

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