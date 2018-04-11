بولندا تحيي ذكرى ضحايا كارثة الطائرة الرئاسية التي سقطت في روسيا

أحيت بولندا اليوم، الثلاثاء، ذكرى ضحايا الطائرة الرئاسية، التي سقطت في مدينة سمولينسك الروسية، قبل ثمان سنوات، مما أدى لوفاة جميع ركابها الـ 96، ومن بينهم الرئيس البولندي آنذاك ليخ كاتشينسكي، الشقيق التوأم لرئيس حزب القانون والعدالة الحاكم، ياروسلاف كاتشنسكي.

وقع الحادث في 10 أبريل عام 2010.

واحتشد مسئولون رفيعو المستوى في الحكومة البولندية، ومواطنون بولنديون، منذ الصباح، لحضور حفل تأبين الضحايا أمام القصر الرئاسي في وارسو، والذي شهد تلاوة أسماء جميع الضحايا. ووضع كاتشنسكي إكليلا من الزهور أمام لوحة تذكارية تحمل أسماء الضحايا.

واستمرت احتفالات التأبين حتى المساء.

وكانت الطائرة المنكوبة تقل الرئيس البولندي الأسبق، في زيارة خاصة لروسيا، وبرفقته عدد من كبار موظفي الدولة، والسياسيين البولنديين، من بينهم رئيس أركان الجيش، فرانشيسك جاجور، وحاكم البنك المركزي، سلافومير سكجيبك، والذين كانوا جميعا من بين الضحايا.

وكان تقرير قدمته لجنة تابعة لوزارة الداخلية البولندية، قد خلص إلى أن خطأ قائد الطائرة هو الذي تسبب في سقوطها عند هبوطها في وجود الضباب.

وكان القوميون المحافظون في بولندا، قد شكلوا عقب فوزهم في الانتخابات لجنة تحقيق لكشف أسباب سقوط الطائرة، حيث لا يصدق يارسولاف كاتشينسي، رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، أن خطأ بشريا وراء حادث سقوط الطائرة الذي أدى لمقتل أخيه التوأم ليخ كاتشينسكي.

كما رأى وزير الدفاع البولندي، أنطوني ماجرافيش، أن سقوط الطائرة كان "عملا إرهابيا" من جانب روسيا.

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