حكم قضائي بإغلاق رادارات قياس السرعة على الطرق السريعة في إيطاليا

قضت محكمة إيطالية، اليوم الثلاثاء، بإغلاق نظام رادار قياس سرعات السيارات، الذي يستخدم على الطرق السريعة في البلاد، بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وأصدرت محكمة الاستئناف في روما حكمها لصالح شركة صغيرة، مقرها بالقرب من فلورنسا، تسمى "كرافت"، والتي اتهمت شركة "أوتوسترايد إيطاليا" المشغلة للطرق السريعة في البلاد بسرقة براءة اختراعها.

وقالت شركة أوتوسترايد إيطاليا في بيان، إنها ستستمر على تشغيل الرادارات، نظير دفع غرامة قدرها 500 يورو (620 دولار) يوميا، أمرت بها المحكمة، إلى أن يتم استبدال النظام في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة.

ونشرت صحيفة "لا ريببليكا" تقريرا عن صدور الحكم ضد ما يسمى نظام " توتور"، الذي يحسب متوسط سرعة السيارات على امتداد الطرق السريعة.

ولكن شركة أوتوسترايد أكدت التقرير في وقت لاحق، وذكرت أنها سوف تستأنف الحكم أمام المحكمة العليا في البلاد.

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