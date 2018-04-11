كلوب يكشف كيف نجح ليفربول في قهر مانشستر سيتي؟

"شىء رائع جدا أن نتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أن تفوز على فريق من أفضل الفرق في العالم مانشستر سيتي إن لم يكن أفضلها على الإطلاق، أعتقد أنه أمر هام الفوز في المباراتين" بهذه الكلمات بدأ يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي تصريحاته عقب نهاية مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، التي حقق فيها الريدز الفوز بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال بمجموع المباراتين 5-1.

وقال كلوب، في تصريحات تليفزيونية لقناة بي إن سبورتس: "لم أشعر بالخوف أو القلق، لأنني لم أكن ألعب، وكنت أتوقع أن يضغط فريق مان سيتي مبكرا بغية إحراز هدف مبكر، وهو ما تحقق بالفعل، خاصة أننا تراجعنا بعض الشيء، ولم نقدم في الشوط الأول كرة قدم جيدة".

وتابع: "عندما لا يعجبك أداء فريقك لا بد أن تبحث عن ردة الفعل، وهو ما حدث في الشوط الثاني، خاصة أننا كنا محظوظين في عدم احتساب الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي لكن الحال تبدل تماما بعدما طلبت بين الشوطين من اللاعبين أن نلعب كرتنا، وأن نستحوذ على الكرة، وهو ما نجحنا فيه خاصة مع ظهور بعض المشكلات لدى فريق المان سيتي، الذي دخل اللقاء بتشكيلة هجومية ساهمت في إحراز هدف التعادل عن طريق محمد صلاح".

وأضاف: "الشوط الأول لم نكن متميزين، وكان يجب علينا أن نلعب كرة قدم، وهو ما تحقق في الشوط الثاني، واستطعنا أن نفوز، وأعتقد أنه جاء عن استحقاق".

واختتم تصريحاته قائلاً: "عدم احتساب الهدف لمانشستر سيتي كان من حظنا وكرة القدم بها شىء من الحظ توفر لنا في اللقاء، والمهم أن ليفربول في نصف نهائي دوري الأبطال إنه شىء رائع جداً".

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مانشستر سيتي بهدفين لهدف في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، التي أقيمت اليوم في ملعب "الاتحاد" في مباراة كانت بدايتها مثيرة ورائعة من أصحاب الأرض بالتسجيل في الدقيقة الثانية عن طريق جابرييل خيسوس قبل أن يقتل المصري محمد صلاح آمال السيتي بهدف التعادل، ثم أضاف فيرمينيو هدف التقدم للريدز.

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