4 أرقام سلبية في وداع برشلونة لتشامبيونز ليج

كتب- محمود السيد

حقق فريق روما الإنجليزي، رقما قياسيا بعدما أطاح بفريق برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بتحقيق الانتصار بثلاثية نظيفة اليوم في ملعب "الأولمبيكو".

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أنه للمرة الأولى في تاريخ برشلونة في بطولتي كأس أوروبا وتشامبيونز ليج يودع الأدوار الإقصائية، بعدما يحقق الفوز في مباراة الذهاب بفارق 3 أهداف على الأقل.

وأضافت الشبكة، أن فريق روما ثالث فريق في تاريخ تشامبيونز ليج يحقق العودة التاريخية بعد الخسارة بفارق 3 أهداف في الأدوار الإقصائية منذ برشلونة في الموسم الماضي ضد برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا أمام ميلان بموسم 2003 – 2004.

وتابعت الشبكة أن برشلونة سدد 3 تسديدات على مرمى روما هذا الموسم كأقل رقم لبارسا منذ مباراته ضد خيتافي في سبتمبر الماضي.

وأشارت الشبكة إلى أن برشلونة يفشل في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، وكان روما قد خسر من برشلونة في لقاء الذهاب برباعية مقابل هدف بملعب "كامب نو".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا