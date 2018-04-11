رمضان صبحي: محمد صلاح يستحق هذه الجائزة

نشر الدولي رمضان صبحي، لاعب نادي ستوك سيتي والمنتخب الوطني، صورة احتفال زميله محمد صلاح، نجم نادي ليفربول بهدفه في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي أحرزه في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي التشامبيونزليج بعد فوز الريدز على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، وقال صبحي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أعطوا لمحمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم".

وتأهل فريق ليفربول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على مانشستر سيتي بهدفين لهدف في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم في ملعب "الاتحاد" في مباراة كانت بدايتها مثيرة ورائعة من أصحاب الأرض بالتسجيل في الدقيقة الثانية عن طريق جابرييل خيسوس قبل أن يقتل المصري محمد صلاح آمال السيتي في تحقيق العودة التاريخية بعد الخسارة في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.

ونجح الريدز في الوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال بالفوز على فريق جوارديولا 5-1 في مجموع المباراتين ليحقق ليفربول إنجازا لم يكن يحلم به عشقاه بفضل تألق محمد صلاح الذي نجح في إحراز هدفين في مباراتي مانشستر سيتي، وصنع هدفا من الأهداف الخمسة، التي سكنت شباك المان سيتي.

يذكر أن رمضان صبحي يعاني فريقه ستوك سيتي من شبح الهبوط في ظل النتائج المتواضعة، التي حققها في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة، وتشير التوقعات إلى أنه لن يستطيع الصمود في المباريات المتبقية من عمر البطولة.

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