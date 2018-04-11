محمد حليم يتحدث عن حلم الحدود في الدوري الممتاز

كتب: علي الزيني

صعد فريق حرس الحدود إلى الدوري الممتاز بعد غياب موسمين، بعدما حقق الفوز على فريق الحمام بهدف دون رد، في الجولة الـ28 من دورى القسم الثانى بمجموعة بحرى قبل انتهاء الدوري بجولتين، ورغم أن فارق النقاط بينه وبين كفر الشيخ 6 نقاط إلا أن مجموع المواجهات المباشرة في صالح الفريق العسكري.

محمد حليم، مدير الكرة بالفريق العسكري، أعرب عن سعادته بعد تحقيق الحلم والوصول إلى الدوري الممتاز، الذي غاب عنه الفريق موسمين، مؤكدا أن الحدود مر بصعوبات بالغة من أجل تحقيق حلم الصعود.

وتحدث حليم في تصريحات خاصة للتحرير، قائلا: "الحمد لله عاد فريق الحرس إلى مكانه الطبيعي، بعد بذل مجهود كبير، وتغلبنا على الصعوبات أثناء مشوار البطولة".

وأضاف، "نلعب كل مباراة على أنها مباراة كأس، والفرق التي قابلتنا كانت تبذل أقصى مجهود للفوز علينا، لقوة الحرس، وبفضل الله تغلبنا على كل شىء من أجل تحقيق حلم الصعود".

وواصل، "أشكر اللاعبين الذين تحملوا المسئولية، وإدارة الحرس التي وفرت كل الاحتياجات للفريق، وكنا قد المسئولية".

وعن استمرار الجهاز الفني للفريق العسكري في الموسم القادم، قال، ما نعمله من الإدارة أن الجهاز مستمر في الموسم القادم، خاصة أننا حققنا المطلوب وهو الصعود إلى دوري الأضواء".

أما عن هدف حرس الحدود في الدوري، أكد، "لن نكون ضيوف شرف، وننافس الفرق الكبرى، ونسعى لتحقيق مركز ضمن الكبار".

وبسؤاله عن اللاعبين الذين يتعاقد معهم حرس الحدود، أجاب، "لدينا مجموعة من اللاعبين المميزين، وهناك مباراتان في القسم الثاني، بعدها نجتمع مع مجلس الإدارة، لتدعيم صفوف الفريق، لكن حاليا لم نتحدث مع أي لاعب للتعاقد معه، وكل ما تردد غير صحيح".

وكان حرس الحدود فاز على نظيره فريق الحمام، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة، ليصعد إلى دوري الأضواء والشهرة بعد وصوله إلى النقطة 67 وبفارق المواجهات المباشرة بينه وبين كفر الشيخ صاحب المركز الثاني برصيد 61 حتى لو خسر الحدود المواجهتين المتبقيتين من مباريات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.



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