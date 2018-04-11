وسط ترقب لضربة عسكرية.. تحليق مكثف لطائرات التحالف الدولي قرب الحدود السورية العراقية

كشفت تقارير إعلامية، عن تحليق مكثف لطائرات التحالف الدولي في جنوب البلاد بسوريا، وسط ترقب لضربة عسكرية ضد النظام السوري.

وقالت التقارير، إن الطائرات حلقت "على ارتفاع منخفض قرب الحدود السورية العراقية" فوق منطقة التنف، حيث تقع قاعدة عسكرية للتحالف في إطار جهوده العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي، التي انطلقت قبل سنوات.

وتحليق الطائرات، يتزامن مع استمرار الولايات المتحدة، ودول غربية أخرى، دراسة القيام بتحرك عسكري بشأن الهجوم الكيماوي في دوما، وبعد فشل مجلس الأمن في تبني مشاريع قرار بشأن كيماوي النظام السوري.

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