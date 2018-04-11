حركة الناصريين المستقلين بلبنان تهنئ الرئيس السيسي لانتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية

قدم أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين المرابطون" بلبنان، العميد مصطفى حمدان، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لانتخابه رئيساً لجمهورية مصر العربية.

وأكد حمدان، وقوف "حركة الناصريين المرابطون" إلى جانب مصر في حربها ضد إرهاب عصابات الإخوان، معبرا عن ثقة الحركة التامة في قدرة الرئيس السيسي، على إعادة مصر إلى دورها الريادي في تحمّل مسئولية معالجة قضايا أمتنا العربية، وعلى رأسها قضية فلسطين المركزية.

وتمنى حمدان من الله العزيز الكريم، أن تبقى مصر حرّة، عزيزة، متقدمة، متطورة، منارة، ومثالاً يحتذى به، ليس فقط على مستوى أمتنا العربية، بل على مستوى العالم.

ووجه حمدان التحية إلى القوات المسلحة المصرية، التي ستقضي على الإرهاب على أرض مصر العربية، وتبقى مصرنا جميعاً محروسة بإذن الله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا