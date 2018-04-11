تزامنا مع نية واشنطن شن هجوم على سوريا.. إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا من رد إيراني

رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي مستوى التأهب، تحسبا من رد إيراني على الغارة الإسرائيلية، التي شنتها طائرات حربية على مطار تيفون في سوريا قبل يومين، قالت تقارير، إن القصف أسفر عن مقتل ضباط إيرانيين.

ووفقا لموقع صحيفة يديعوت أحرنوت، فإنه يضاف إلى الغارة الإسرائيلية، نية واشنطن لشن هجوم محتمل على سوريا، يرفع من حالة التأهب أكثر في الجبهة الشمالية، وذلك رداً على مقتل أكثر من 60 مدنيًا سوريًا، في ما يبدو أنه هجوم كيماوي في مدينة دوما بالقرب من العاصمة دمشق.

وبعد أن كان التأهب الأمني الإسرائيلي خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى مظاهرات السياج على طول حدود قطاع غزة، غير أن ما يجري في سوريا يزيد من مستوى التوتر على الجبهة الشمالية، وفق تعبير الصحيفة.

وقال نتنياهو، إنه يتوقع أن تشن الولايات المتحدة هجوما على سوريا، وفق ما نقلته القناة العاشرة العبرية.

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