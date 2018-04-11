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الأوروبية للسلامة الجوية تحذر شركات الطيران في شرق المتوسط لاحتمال شن غارات جوية على سوريا

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية، تدعو شركات الطيران إلى توخي الحذر في شرق المتوسط، لاحتمال شن غارات جوية في سوريا خلال 72 ساعة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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