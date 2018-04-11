الأوروبية للسلامة الجوية تحذر شركات الطيران في شرق المتوسط لاحتمال شن غارات جوية على سوريا

المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية، تدعو شركات الطيران إلى توخي الحذر في شرق المتوسط، لاحتمال شن غارات جوية في سوريا خلال 72 ساعة.

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