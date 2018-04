سيناتور روسى: موسكو سترد فورا إذا تعرض جنودها لأذى في سوريا

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي لشؤون الدفاع، يفغيني سيريبرينيكوف، اليوم الأربعاء، أن الرد الروسي سيكون فوريا في حال تعرض الجنود الروس في سوريا لأي ضرر من عملية عسكرية أمريكية محتملة ضد سوريا.

وقال السيناتور لوكالة “سبوتنيك”: “كما نوهت وزارة الدفاع بأن القواعد العسكرية الروسية في حميميم وطرطوس محمية جيدا، ونحن نعول مع ذلك، في حال كانت هناك ضربات أميركية، على ألا تتعرض حياة جنودنا للخطر.

وأعتقد أن الولايات المتحدة تفهم ذلك ولن تسمح بذلك، كما قال القائد العام لهيئة الأركان الروسية، الرد الروسي في هذه الحالة سيكون فوريا”.

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، لتوجيه ضربة عسكرية للحكومة السورية، على خلفية اتهامها باستخدام أسلحة كيمائية في مدينة دوما بالغوطة.

وكانت الحكومة السورية قد نفت مرارا اتهامات حول استخدام الأسلحة الكيميائية، محملة المسؤولية للمسلحين، ورفضت روسيا أيضا الاتهامات داعية للتحقيق في جميع الحوادث ومعاقبة مرتكبيها.

