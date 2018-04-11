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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 11 ابريل 2018

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :

بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 11 ابريل 2018 الساعة 12:20 ظهرا القيم التالية :

الدولار الامريكى : 6.263 دينار ليبي

اليورو الاوروبى : 7.736 دينار ليبي

الجنيه الإسترليني : 8.874 دينار ليبي

الجنيه المصري : 0.354 دينار ليبي

الدينار الاردني : 8.826 دينار ليبي

الليـرة التــركية : 1.523 دينار ليبي

1 دينار ليبي : 0.340 دينار تونسي ( في بنقردان)

رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى

 

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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