مؤسس فيسبوك في مواجهة أمام الكونجرس لليوم الثاني

عين ليبيا

واجه مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مزيداً من الأسئلة من المشرعين بشأن خصوصية البيانات في أكبر شركة للتواصل الاجتماعي بالعالم وذلك في اليوم الثاني لشهادته أمام الكونجرس الأمريكي الأربعاء بحسب رويترز.

واجتاز زوكربرج الجلسة الأولى الثلاثاء دون تقديم أي وعود لدعم تشريع جديد أو تغيير في طريقة عمل الشبكة الاجتماعية محبطاً محاولات من مشرعين لإجباره على اتخاذ قرار.

هذا وتعاني فيسبوك من اضطرابات منذ نحو شهر فور الكشف عن أن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية جمعت دون حق بيانات تخص ملايين المستخدمين من الموقع حيث تشير أحدث التقديرات إلى أن 87 مليون مستخدم تضرروا من هذه الممارسات.

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