روسيا تستعد للمناورات بتحريك سفنها الحربية فى ميناء طرطوس السورى

أفادت شبكة “سكاى نيوز” نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن السلطات الروسية حركت سفنها الحربية الراسية فى ميناء طرطوس

وأشارت سكاى نيوز إلى أن سبب تحريك السفن قد يكون لمنحها حرية مناورة أكثر مما هو متاح لها وهي راسية في ميناء طرطوس.

وفى نفس السياق قال مسؤولون أمريكيون اليوم، إن الجيش السورى نقل بعض عتاده الجوى لتجنب آثار أى ضربات صاروخية محتملة وذلك فى الوقت الذى صعد فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من تهديداته بعمل عسكرى فى سوريا.

ولم يدل المسؤولون بتعليقات أخرى ولم يتضح إن كانت الخطوات السورية ستؤثر على التخطيط العسكرى الأمريكى لأى عمل محتمل فى سوريا بسبب هجوم يشتبه أنه كان بالغاز.

وأكدت الرئاسة الروسية الأربعاء أنها “لا تشارك فى دبلوماسية التغريدات” وتؤيد “المقاربات الجادة” وذلك بعد سلسلة من التغريدات للرئيس الاميركى دونالد ترامب حول روسيا التى دعاها الى “الاستعداد” لضربات أمريكية فى سوريا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف ردا على سؤال لوكالات الانباء الروسية عن رد فعل الرئاسة حيال تغريدات ترامب، “نحن لا نشارك فى دبلوماسية التغريدات. نحن مع المقاربات الجادة“

