الثقافي الصيني يطلق الدورة الثالثة لـ اليوم العالمي للقراءة

يطلق المركز الثقافي الصيني بالقاهرة اليوم الخميس؛ فعاليات الدورة الثالثة لـ"اليوم العالمي للقراءة"، وذلك من الساعة 6 حتى 8 مساءً بمسرح المركز بالهرم.

حيث سيتم إقامة معرض صور "الحزام والطريق"، ومحاضرة عن تعريف أحوال المكتبات بالصين، وسيستضيف المركز لأول مرة رياض طاهر مدير مكتبة مصر العامة، لتعريف الحضور على أوضاع المكتبات في مصر، وذلك بحضور شي يوه وين، المستشار الثقافي الصيني بسفارة الصين لدى مصر، ومدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة.

كما ستشهد الفعاليات التدريب على مقطوعة شعرية باللغة الصينية، والاستماع على الشعر العربي، بالإضافة إلى إمكانية عمل عضوية مجانية في مكتبة المركز والحصول على الهدايا التذكارية.

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