8 حيل لبرفان يدوم أطول.. استعملي الفازلين وزيت الزيتون

معظم الفتيات بتواجه مشكلة، إن البرفان مش بيدوم كتير، حتى لو من أغلى الماركات، خاصة مع دخول فصل الصيف وزيادة الاحتياج لبرفان يدوم أطول فترة ممكنة، خاصة في ساعات النهار والعمل.

قد تجدين أن زجاجة عطرك المفضّلة نفدت بسرعة، أو تطير رائحتها بعد وقت قصير، هذا ليس بسبب نوع العطر الذي تستخدميه، فهناك الكثير من الطرق التي تساعدك في الحفاظ على رائحة البرفان كي يدوم مدة أطول منها..

1- احتفظي بالبرفان في مكان رطب، وابتعدي عن الاحتفاظ بالبرفان في الحمام أو مكان مكشوف، حتى لا يتسبب ذلك في تطاير العطر، فمعروف أن رائحة العطر تتناثر عند تعرضها للحرارة والضوء، لذلك احرصي على تخزين عطورك دائمًا في مكان بارد، يمكنك الاحتفاظ بها داخل دولاب الملابس الخاص بك، أقرا أيضًا..الكولاجين بروتين الجمال.. حاربي التجاعيد بـ8 نصائح

2- إذا كنتي من أصحاب البشرة الدهنية، رطبي جسمك قبل وضع العطر من أجل الحصول على رائحة ثابتة، أقرا أيضًا..عطري جسمك بأسهل الوصفات الطبيعية.. عصير الطماطم حل مثالي

3- ركزي على وضع العطر عند نقاط النبض والأماكن الدافئة في الجسم وهي منطقة المعصم، والأذن، والرقبة، خلف الركبة، تنية الكوع، منطقة الأنكل والسمانة، تحت الصدر، فهذه المناطق تحتفظ بالرائحة فترة أطول وتنشرها في باقي أجزاء الجسم، أقرا أيضًا..للبنات فقط: 8 مناطق في جسمك تحتاج للنظافة يوميا

4- احرصي على رش البرفان بعد الشاور على طول وقبل ارتداء ملابسك، لأن الرطوبة اللي على الجسم هتخلي البرفان يدوم أطول، تساعدك في حماية الاكسسوارات من البرفان.

5- عند رش العطر، عليكي الابتعاد قليلًا، واحرصي على عدمه وضعه مباشرة على الجلد لإنه قد يؤدي للاسمرار، وابعدي العطر قليلا عنكِ لأن ذلك لا يساعد على ثباته.

6- اختاري البرفانات التي بها تركيز عالي للزيوت العطرية، لإن إذا كان تركيزها منخفضا ريحتها بتروح أسرع، لكن اللي تركيز الزيوت العطرية فيها عالي بتدوم فترة طويلة.

7- قبل رش العطر استخدمي زيت الزيتون على المناطق التى ستقومين برشّ العطر عليها، أو افركي فازلين عند مناطق النبض قبل وضع البرفان، فهذا يساعدك في الحفاظ على رائحة عطر تدوم بشكل أطول.

8- ركزي على العطور المصنوعة من الصنوبر، الفانيليا والمسك، فهي تساعدك على الحفاظ هي التي تجعل العطر يدوم طويلاً.

هذه الطرق تضمن لكِ المحافظة على رائحة جيدة ومميزة أطول فترة ممكنة، ويمكنك عمل زجاجة صغيرة من عطركِ المفضل داخل حقيبتك استخدامها خلال الساعات التي تكونين فيها خارج المنزل، وذلك بشكل خاص في الصيف، وحاولي الاعتماد على عدة أنواع من البرفانات، وليس نوع واحد فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا